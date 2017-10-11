Yılda 100 bin kişi kalbine yenik düşüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye’de her yıl ortalama 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor. Kalp krizi geçirenlerin 3’te 1’i yani yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybediyor. Hayatta kalan hastaların ise yaklaşık 120 bini aynı yıl içerisinde tekrar kalp krizi geçiriyor.
Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, Türkiye’nin kalp sağlığıyla ilgili bir inceleme gerçekleştirdi. Ajans Press’in Türk Kardiyoloji Derneği verilerinde elde ettiği bilgilere göre, ülkemizde yaşanan ölümlerin yüzde 40’ı kroner kalp rahatsızlıklarından kaynaklanıyor. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde kalp hastalığı ve buna bağlı ölümlerin insan sağlığı için birincil dereceden tehdit oluşturan en önemli faktör olacağı belirtiliyor. Türkiye’de ani kalp krizi ve AKUT kroner sendroma bağlı ölüm oranları tüm Avrupa ülkelerinden yüksek durumda yer alıyor; bunların başlıca nedenleri arasında ise sigara, alkol, obezite, stres, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme başı çekiyor. ITS Medya’nın gerçekleştirdiği medya incelemesinde kalp krizi konulu 24 bin 512 haber yapıldığı tespit edilirken bu rakamın son beş yıl içerisinde en çok kalp krizi haberinin yapıldığı yıl anlamına geldiği belirlendi.
Sağlığı tehdit eden en yaygın rahatsızlıkların başında gelen kalp ve damar hastalıkları özellikle kadınları daha çok etkiliyor. Erkekler de sigara en önemli risk faktörü olurken, sigaranın yanı sıra diyabet, hiper tansiyon, yüksek kolestrol ve stres kalbin en büyük düşmanları arasında yer alıyor.Medyada bu başlıklar arasında en çok stres haber olurken, stres başlığını sırasıyla diyabet, obezite, sigara hipertansiyon ve kolestrol başlıkları takip etti.
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