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Yurt dışındaki Türklere 'dövizle askerlik' uyarısı
Yurt dışındaki Türklere 'dövizle askerlik' uyarısı
Foto: Arşiv

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından 27 Ocak 2016'dan önce 38 yaşını tamamlayanlar ve 1979 yılı doğumluların dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakları 31 Aralık'ta sona erecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yurt dışında yaşayan 27 Ocak 2016'dan önce 38 yaşını dolduran Türk vatandaşlarının dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakları 31 Aralık'ta son bulacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından 27 Ocak 2016'dan önce 38 yaşını tamamlayanlar ve 1979 yılı doğumluların dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakları 31 Aralık'ta sona erecek.

Bu kapsamdaki Türk vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması için işlemlerin belirli bir zaman alacağını da düşünerek Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine başvuru yapmaları ve işlemleri tamamlamaları gerekiyor.

Dövizle askerlik hizmeti, 27 Ocak 2016'da yürürlüğe giren kanunla 6 bin avrodan bin avroya düşürüldü, başvurulara ise 38 yaş sınırı getirildi.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 38 yaşını tamamlayanlara da istisnai bir hak tanındı ve 31 Aralık'a kadar bu hizmetten yararlanma imkanı verildi.



İlgili Konular Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı dövizle askerlik
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