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MÜSİAD Vizyoner Sektörler Zirvesi
MÜSİAD Vizyoner Sektörler Zirvesi

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, "Geleceğin global şirketlerinden biri olmak istiyorsak 10 yıl içerisinde dünya ekonomisinin yüzde 50'sini oluşturacağı öngörülen Çin ve Hindistan pazarlarında var olmak zorundayız. Sadece Avrupa merkezli bakış açısıyla büyümenin ve gelişmenin bize yetmeyeceğinin farkındayız" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Geleceğin global şirketlerinden biri olmak istiyorsak 10 yıl içerisinde dünya ekonomisinin yüzde 50'sini oluşturacağı öngörülen Çin ve Hindistan pazarlarında var olmak zorundayız. Sadece Avrupa merkezli bakış açısıyla büyümenin ve gelişmenin bize yetmeyeceğinin farkındayız." dedi.

Aycı, MÜSİAD Vizyoner Sektörler Zirvesi (MÜSİAD Vizyoner'17) kapsamında gerçekleştirilen "Niçin Dönüşüm" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, havacılık sektöründe karmaşık bir operasyon yürütüldüğünü, arka planda birçok tedarikçi ve iş ortağı bulunduğunu ifade etti.

Ana ve temel dönüşümün zihinlerdeki dönüşüm olduğunu vurgulayan Aycı, şöyle devam etti:

"Önemli olan bu değişimleri zihin dünyasında kabullenip kabullenmediğimizdir. Son 5 yılda öyle dönüşümler olmaya başladı ki artık seyahat eden kitlenin seyahat alışkınlıkları ve hava yolu şirketlerinden beklentileri de dönüşmeye başladı. Bütün sektörlerdeki yıkıcı dönüşümler bizim sektörümüze de geldi. Y kuşağı dediğimiz kuşak, seyahat kitlesinin en önemli kısmını oluşturacak. Y kuşağının en önemli özelliklerinden bir tanesi, seyahat beklentilerinin normal seyahat edenlere kıyasla farklı olması. Bu kuşak, daha akıllı seyahat yöntemlerini tercih ediyor. Çünkü bu kuşak teknoloji ile yetişmiş, teknolojiye hakim bir kuşak."

Y kuşağının en akıllı seyahati teknoloji sayesinde yakaladığını ifade eden Aycı, dünyada akıllı cihaz sayısının her gün arttığını, üretilen ürünlerin raf ömrünün de çok kısaldığını söyledi.

THY olarak süreçlerin geliştirilmesinde teknolojiyi sonuna kadar kullandıklarını ve üniversitelerle yakın çalıştıklarını ifade eden Aycı, yapay zekaya yönelik çalışmaları olduğunu, yolcuların söyleşerek bilet alabilecekleri, check-in yapabilecekleri yapay zeka programları üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Aycı, yolcularla iletişim kanallarındaki dönüşümlerin bazı şirketleri daha hızlı büyüteceğini, sıfırdan gelen şirketlerin dönüşüm ve adaptasyon hızlarının çok hızlı olduğunu vurguladı.

"ARKA PLANDA İNANILMAZ BİR LOJİSTİK ZEKASI VAR"

İlker Aycı, teknoloji ile hayatı dönüştürürken, yeniliklerin peşinde koşarken açık fikirli olmak gerektiğini belirterek, "Dünyada büyük savaşlar, teknoloji kadar lojistik yüzünden kaybedilir. Türkiye, bu anlamıyla lojistik konusuna büyük yatırım yaparak gelişiyor. THY, bunun sadece küçük bir tezahürü. Arka planda inanılmaz bir lojistik zekası var." diye konuştu.

Çin'den başlayıp Batı'ya doğru gelen değişimin, büyüme ve gelişme rüzgarının farkına varmak ve dünyanın tek kutuptan ibaret olmadığını algılamak gerektiğini vurgulayan Aycı, taşınan yolcu sayısına bakıldığında, Türkiye'nin uluslararası yolcu taşıması bakımından, dünyada en fazla uluslararası yolcu taşıyan 6’ncı havayolu şirketi olduğunu bildirdi.

Dünyada uluslararası sistemde korumacılığın yükseldiğini ifade eden Aycı, şunları kaydetti:

"Hindistan ve Çin gibi pazarlar, kapalı pazarlar... Uçuş hakları almakta zorlanıyoruz, uçuş hakları vermiyorlar. Bu pazarlara girmek konusunda önümüzdeki dönemde akıllı iş birlikleri, yeni iş ortaklıkları... Geleceğin global şirketlerinden biri olmak istiyorsak 10 yıl içerisinde dünya ekonomisinin yüzde 50'sini oluşturacağı öngörülen Çin ve Hindistan pazarlarında var olmak zorundayız. Sadece Avrupa merkezli bakış açısıyla büyümenin ve gelişmenin bize yetmeyeceğinin farkındayız. Asya’yı da, gelecekte ne kadar önemli olacağını bildiğimiz Afrika’yı da yeniden keşfediyoruz. Bu yüzden Afrika’da bir numarayız."

"SAVUNMA SANAYİSİNDE ÇOK HIZLI KOŞMAMIZ GEREK"

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de savunma sanayisindeki değişim ve dönüşüme değinerek "Savunma sanayisinde iyi bir gidişatımız olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten son yıllarda aldığımız mesafe, önemsenecek ve asla ihmal edilmeyecek bir mesafe." dedi.

Çok iyi bir gidişleri olduğunu söyleyebileceklerini ifade eden Demir, şu ana kadar Türkiye ile bazı ülkeler arasında ciddi mesafe olduğunu söyledi. Demir, "Çevremizde, yanımızda yürüyenlere baktığımızda, bizim biraz hızlı yürümemiz yeterli değil. Gerek coğrafi gerek stratejik konumumuz ve bulunduğumuz şartlar yürümemizi değil, çok hızlı koşmamız gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bugün savunma sanayisinde bir taraftan 50-100 yıl önceki geliştirilmiş teknolojileri geliştirmek istediklerini, diğer yandan geleceği ıskalamamak için çalıştıklarını kaydeden Demir, bugün konuşulmaya başlanan hibrit teknolojiler, yeni silahlar, siber alandaki gelişmeler, siber güvenlik, elektronik harp ve klasik olmayan harp yöntemleri üzerinde çalışmaları gerektiğini söyledi.

Savunma sanayisinde sadece silah ve araçların değil, insanların da konuşulması gerektiğini vurgulayan Demir, "Bugün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) diye bir kavramla karşı karşıyaysak insan boyutunda ıskaladığımız bazı şeylerin neticesini görüyoruz demektir." dedi.

Demir, sadece ve sadece teknoloji, akıllı zeka ve siber sistemlerle ilgili değil, insana dönük konuları da düşünmeleri ve o alanın ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.



İlgili Konular MÜSİAD İlker Aycı
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