Güncelleme: 13:31, 11 Ekim 2017 Çarşamba

İdliblilerin hatırası tarihi yarımadada yaşıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ile Çanakkale arasındaki bağ, 102 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'ndan günümüze ulaşan hatıralarda yaşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yaptığı açıklamada, dünya harp tarihine geçen Çanakkale Savaşları'na İdlib'den gelen askerlerin de katıldığını söyledi.

İdlib'den 121 kişinin kilometrelerce uzaktan gelip Çanakkale'deki vatan savunmasına katıldığını anlatan Kaşdemir, "İdliblilerin hatıraları Çanakkale şehitliğindeki Karayörük ve Çataldere kitabelelerinde yaşıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun 141 şehrinden olduğu gibi Suriye'nin İdlib, Lazkiye, Bab, Halep ve Şam gibi değişik değişik bölgelerinden gelen askerler kahraman Mehmetçik'in yanında düşmana karşı Çanakkale'yi canla başla savundu." dedi.

"ÇANAKKALE SAVAŞLARI'NDA 121 İDLİBLİ ŞEHİDİMİZ MEVCUT"

Kaşdemir, 102 yıl önce Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi ile memleketin dört bir tarafından Balkanlar, Kudüs, Halep, Şam ve İdlib'den vatan evlatlarının vatanı savunmak için Çanakkale'ye koştuklarını belirterek şöyle devam etti:

"Çanakkale Savaşları'nın en kanlı çarpışmalarının yaşandığı Karayörük Deresi 77. Alay mürettep askerlerin bulunduğu bir yer. 19. Tümene bağlı 77. Alay 19. Tümen Komutanı Gazi Mustafa Kemal'in emriyle Arıburnu Savaşlarının en yoğun yaşandığı 25 Nisan günü öğleden sonra arkada gördüğümüz Kanlısırt'a doğru hücuma geçti. Bizlerin tespit ettiği Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinden araştırdığımız kadarıyla Çanakkale Savaşları'nda 121 İdlibli şehidimiz mevcut."

Bu rakamların kayıtlı şehitler olduğunu anımsatan Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Muhtemeldir ki kayıtlı olmayanların dışında da daha fazla vatan evladı daha fazla İdlibli şehidimiz Çanakkale'de vatan uğrunda, bayrak uğrunda can vererek şehit oldular. En kanlı çatışmaların olduğu bu mekanda memleketin her bir yanından gelen askerlerimiz bayrağımız ve vatanımız kutsal değerlerimiz için canını feda etmişlerdi. Allah onlardan razı olsun. Ruhları şad olsun. O dönem vatan için Çanakkale'de ihtiyaç vardı. Çanakkale'ye koştular. Her bir taraftan gelip burada vatanlarını savundular. Şehit ve gazi oldular. Bir kez daha vatan için toprağa düşenleri bütün şehitlerimizi gazilerimizi rahmetle minnetle şükranla anıyoruz."