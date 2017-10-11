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15:51, 11 Ekim 2017 Çarşamba
Avrupa
Güncelleme: 14:22, 11 Ekim 2017 Çarşamba

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Atina'da bir grup İspanya Büyükelçiliği'ni bastı
Atina'da bir grup İspanya Büyükelçiliği'ni bastı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Katalonya'ya destek amacıyla bir grubun İspanya Büyükelçiliğini işgal etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Katalonya'ya destek amacıyla bir grubun İspanya Büyükelçiliğini işgal ettiği bildirildi.

Başkentte önceki dönemlerde Türk Hava Yolları Ofisi ve Türkiye Büyükelçiliğine de saldıran "Ruvikonas" adlı grup üyelerinin elçilik binasını basarak, İspanya hükümeti aleyhinde sloganlar attığı belirtildi.

Atina Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, olayın ardından 18 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Yunan basını, baskında küçük çaplı maddi hasar meydana geldiğini yazdı.

Öte yandan Ruvikonas'ın internet sitesinden, İspanya'nın doğusundaki özerk yönetim Katalonya'ya destek verdikleri açıklaması yapıldı.



İlgili Konular katalonya ispanya Yunanistan
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