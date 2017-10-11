14:38, 11 Ekim 2017 Çarşamba

Mulhouse'daki yangında yaralanan 1 Türk daha öldü





Fransa'nın Mulhouse kentinde 1 Ekim'de çıkan yangında, ağır yaralanan Nihal Ertuç isimli bir kişinin daha öldüğü açıklandı. Böylece, çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı, 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 6'ya yükseldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransa'nın Mulhouse kentinde 1 Ekim Pazar gecesi çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği yangında ağır yaralanan Nihal Ertuç'un, tedavi gördüğü Metz Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybettiği bildirildi. Ertuç ailesinden yapılan açıklamada, yangından kurtarılan ve vücudunda yüzde 60 yanık bulunan anne Ertuç'un, dün gece hayatını kaybettiği belirtildi. Kundaklama sonucu çıkan yangında ailenin 9 yaşındaki kızı Sanem hayatını kaybetmiş ve İstanbul'da toprağa verilmişti. Aileden baba İsmail Ertuç yangında hafif yaralanmış, 8 yaşındaki oğulları Eyüp ise ağır yaralı olarak Nancy Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Türk nüfusun yoğun yaşadığı, İsviçre sınırındaki Mulhouse kentinin Bourtzwiller Mahallesi'nde 1 Ekim'de çıkan yangında 3'ü Türk vatandaşı 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı. Yangında ölen Aksu ailesinden Damla ve Emirhan kardeşler 7 Ekim'de Kahramanmaraş'ta toprağa verilmişti. Damla ve Emirhan'ın yangından ağır yaralı olarak kurtarılan babası Oğuzhan'ın tedavisi Metz Üniversite Hastanesi'nde devam ediyor.

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