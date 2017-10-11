14:50, 11 Ekim 2017 Çarşamba

Birleşik Krallık'tan İran'la nükleer anlaşmaya destek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmaya desteğini yineleyerek, bütün tarafların taahhütlerine bağlı kalmayı sürdürmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Yazılı açıklama yayımlayan Johnson, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın, bu ülkenin oluşturduğu nükleer tehdidi bertaraf ettiğini belirtti.

“Birleşik Krallık, anlaşmayı destekliyor ve bütün tarafların taahhütlerine bağlı kalmayı sürdürmesinin önemini vurguluyor.” ifadelerini kullanan Johnson, şunları kaydetti:

“İran’ın, balistik füze programı dahil olmak üzere bölgede istikrarı bozucu etkinlikleriyle ilgili derin kaygımızı gizlemedik ancak nükleer anlaşmanın dünyayı daha güvenli bir yer haline getiren tarihi bir başarı olduğu görüşüme bağlıyım. Bu, 13 yıl süren meşakkatli bir diplomasinin ürünüydü ve hem bölgenin hem de Birleşik Krallık’ın güvenliğini artırdı. ABD’yi güvenlik bağlamındaki bu sonuçları değerlendirmesi için teşvik ediyoruz.”

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da Johnson’un dün ABD’li ve İranlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ülkesinin nükleer anlaşmayla ilgili görüşlerini paylaştığını bildirdi.

Johnson’ın, bugün Londra’da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı iptal edeceği mesajını veriyor, Birleşik Krallık ise anlaşmaya bağlı olduğunu her fırsatta yineliyor.