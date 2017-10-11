Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:50, 11 Ekim 2017 Çarşamba
Avrupa
14:50, 11 Ekim 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Birleşik Krallık'tan İran'la nükleer anlaşmaya destek
Birleşik Krallık'tan İran'la nükleer anlaşmaya destek

Dışişleri Bakanı Johnson, "(İran'la yapılan nükleer anlaşma) Birleşik Krallık anlaşmayı destekliyor ve bütün tarafların taahhütlerine bağlı kalmayı sürdürmesinin önemini vurguluyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmaya desteğini yineleyerek, bütün tarafların taahhütlerine bağlı kalmayı sürdürmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Yazılı açıklama yayımlayan Johnson, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın, bu ülkenin oluşturduğu nükleer tehdidi bertaraf ettiğini belirtti.

“Birleşik Krallık, anlaşmayı destekliyor ve bütün tarafların taahhütlerine bağlı kalmayı sürdürmesinin önemini vurguluyor.” ifadelerini kullanan Johnson, şunları kaydetti:

“İran’ın, balistik füze programı dahil olmak üzere bölgede istikrarı bozucu etkinlikleriyle ilgili derin kaygımızı gizlemedik ancak nükleer anlaşmanın dünyayı daha güvenli bir yer haline getiren tarihi bir başarı olduğu görüşüme bağlıyım. Bu, 13 yıl süren meşakkatli bir diplomasinin ürünüydü ve hem bölgenin hem de Birleşik Krallık’ın güvenliğini artırdı. ABD’yi güvenlik bağlamındaki bu sonuçları değerlendirmesi için teşvik ediyoruz.”

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da Johnson’un dün ABD’li ve İranlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ülkesinin nükleer anlaşmayla ilgili görüşlerini paylaştığını bildirdi.

Johnson’ın, bugün Londra’da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı iptal edeceği mesajını veriyor, Birleşik Krallık ise anlaşmaya bağlı olduğunu her fırsatta yineliyor.



İlgili Konular Birleşik Krallık iran nükleer boris johnson
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Yahudi işgalcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Yahudi işgalcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 300 Yahudi işgalcinin, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği bildirildi
Belçika'daki yanlı PKK kararına savcılıktan itiraz
Belçika'daki yanlı PKK kararına savcılıktan itiraz

Temyiz mahkemesine yapılan itirazda, "silahlı mücadele ve terör örgütü" ayrımını yapan ilgili kanunun PKK'lılara uygulanamayacağı belirtildi
Kırgız hükümeti karışıklığa fırsat vermeyecek
Kırgız hükümeti karışıklığa fırsat vermeyecek

Kırgızistan'daki seçimler öncesi Renkli Devrim korkuları bölgenin stratejik önemini göz önünde bulundururken analistler korkulacak bir durumun mevcut olmadığını öne sürüyor
Poroşenko Kırım Ukrayna ya iade edilmeli
Poroşenko: Kırım, Ukrayna’ya iade edilmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesini istedi
ABD'den Hizbullah'ın iki komutanı için 12 milyon dolar ödül
ABD'den Hizbullah'ın iki komutanı için 12 milyon dolar ödül

ABD, Hizbullah komutanlarından Hamiye ve Şükür'ün yakalanmasına yardımcı olacak kişiye ödül vereceğini açıkladı
Birleşik Krallık'tan İran'la nükleer anlaşmaya destek
Birleşik Krallık'tan İran'la nükleer anlaşmaya destek

Dışişleri Bakanı Johnson, "(İran'la yapılan nükleer anlaşma) Birleşik Krallık anlaşmayı destekliyor ve bütün tarafların taahhütlerine bağlı kalmayı sürdürmesinin önemini vurguluyor" dedi
Mulhouse'daki yangında yaralanan 1 Türk daha öldü
Mulhouse'daki yangında yaralanan 1 Türk daha öldü

Fransa'nın Mulhouse kentinde 1 Ekim'de çıkan yangında, ağır yaralanan Nihal Ertuç isimli bir kişinin daha öldüğü açıklandı. Böylece, çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı, 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 6'ya yükseldi
Atina'da bir grup İspanya Büyükelçiliği'ni bastı
Atina'da bir grup İspanya Büyükelçiliği'ni bastı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Katalonya'ya destek amacıyla bir grubun İspanya Büyükelçiliğini işgal etti
IKBY referandumunu gerçekleştirenlere tutuklama kararı
IKBY referandumunu gerçekleştirenlere tutuklama kararı

Irak Federal Mahkemesi, IKBY referandumunu gerçekleştiren Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkardı
Çatışmasızlık bölgesindeki Han Şeyhun yine vuruldu
Çatışmasızlık bölgesindeki Han Şeyhun yine vuruldu

Suriye'de İdlib çatışmasızlık bölgesinde yer alan Han Şeyhun'da hava saldırısı sonucu en az 5 sivil öldü
Esed rejiminin köylerini yıktığı Türkmenler yardım bekliyor
Esed rejiminin köylerini yıktığı Türkmenler yardım bekliyor

Suriye'nin Humus ilinde Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yerlerinden olan binlerce Türkmen yardım bekliyor
Nobel Barış Ödülü nü nükleer silah kurbanlarına adadılar
Nobel Barış Ödülü’nü nükleer silah kurbanlarına adadılar

Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN), Nobel Barış Ödülü'nü nükleer silah kurbanlarına adadı
HRW'den Tacikistan'a muhalefet çağrısı
HRW'den Tacikistan'a muhalefet çağrısı

Tacikistan-AB insan hakları diyalog toplantısının dokuzuncu oturumunda Avrupa Birliği Orta Asya Özel Temsilcisi Peter Burian, Duşanbe hükümetine "muhalefeti takip etmeyi sona erdirme" çağrısı yaptı.
May ile Trump'tan 3 konu hakkında görüşme
May ile Trump'tan 3 konu hakkında görüşme

Birleşik Krallık Başbakanı May ve ABD Başkanı Trump'ın yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer anlaşması, ABD'nin Bombardier şirketine yönelik uyguladığı ithalat vergisi artışı ile Las Vegas saldırısının ele alındığı duyuruldu.
Kırgızistan Çek şirketiyle iş birliğini feshetti
Kırgızistan, Çek şirketiyle iş birliğini feshetti

Kırgızistan hükümeti, Çek sermayeli Liglass Trading CZ şirketi ile enerji alanında yaptığı iş birliği yatırım anlaşmasını feshetti.
Cammu Keşmir'de çatışma
Cammu Keşmir'de çatışma

Çatışmada 2 Hint askeri ve 2 direnişçi öldü

Haberler

Katar krizi için İngiltere de devrede
Katar krizi için İngiltere de devrede

İngiltere'den Kuzey Kore'ye müdahaleye olumsuz bakış
İngiltere'den Kuzey Kore'ye müdahaleye olumsuz bakış

Boris Johnson ABD vatandaşlığından ayrıldı
Boris Johnson ABD vatandaşlığından ayrıldı

İngiliz bakandan Avrupa'ya 15 Temmuz eleştirisi
İngiliz bakandan Avrupa'ya 15 Temmuz eleştirisi

Boris Johnson bugün Kosova'da
Boris Johnson bugün Kosova'da

Fransa'dan sonra İngilizler; 'Rusya yargılansın'
Fransa'dan sonra İngilizler 'Rusya yargılansın'

Çavuşoğlu ile Johnson Başika'yı görüştü
Çavuşoğlu ile Johnson Başika'yı görüştü

Johnson'a soruldu: Özür dileyecek misiniz?
Johnson'a soruldu Özür dileyecek misiniz






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 