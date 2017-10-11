14:58, 11 Ekim 2017 Çarşamba

ABD'den Hizbullah'ın iki komutanı için 12 milyon dolar ödül

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Adalet İçin Ödül Programı" kapsamında, Hizbullah örgütünün komutanlarından Telal Hamiye'nin yakalanmasına yardımcı olacak kişiye 7 milyon dolar, Fuat Şükür için ise 5 milyon dolar ödül verileceği belirtildi.

Hizbullah'ı, 1997'den beri terör örgütü olarak kabul eden ABD, dün yaptığı açıklamada iki örgüt mensubu için şu ifadelere yer verdi:

"Telal Hamiye, Hizbullah’ın tüm dünyadaki organize hücrelerini yöneten Dış Güvenlik Kuruluşu (DGK) başkanıdır. DGK, Lübnan dışındaki terörist saldırıların planlanması, koordinasyonu ve uygulanmasından sorumlu Hizbullah unsurudur."

"Fuat Şükür, uzun zamandır Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’a askeri işlerde üst düzeyde danışmanlık yapmaktadır. Şükrü, 23 Ekim 1983 tarihinde Beyrut, Lübnan’da düzenlenen ve 241 ABD’li askeri personelin hayatına son veren ABD Deniz Piyadeleri Kışlası bombardımanının planlanması ve yürütülmesinde merkezi bir rol oynadı."

"ADALET İÇİN ÖDÜL PROGRAMI"

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Diplomatik Güvenlik Bürosu tarafından yönetilen Adalet İçin Ödül Programı, kurulduğu 1984 yılından bu yana, terör listesindeki isimlerin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi veren 90’dan fazla kişiye 145 milyon doları aşan ödeme yaptı. Program, 1993 yılında Dünya Ticaret Merkezi’nin bombalanması olayında hüküm giyen Remzi Yusuf’un yakalanmasında da önemli rol oynadı.

Adalet İçin Ödül Programı, terör listesinin başında yer alan El Kaide lideri Eymen Zevahiri ve DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi paylaşımı yapacak kişiye 25 milyon dolar ödül vadediyor.

ABD'NİN HİZBULLAH YAPTIRIMLARI

Uzun süredir Hizbullah'a yönelik yaptırımlar uygulayan ABD'den 2015 yılında yapılan bir açıklamada, "ABD hükümeti, grubun mali destek altyapısını hedef alarak, Hizbullah'ın terör kabiliyetlerini daha fazla bozacaktır. Hizbullah üyelerinin ve destekçilerinin nerede olurlarsa olsunlar faaliyetleriyle mücadele etmek için yaptırımlar uygulamak gibi güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verilmişti.

Lübnan Merkez Bankası, 2016'nın Haziran ayında, ABD'nin Hizbullah'ın finansal hareketlerine yönelik yaptırım kararlarıyla uyumlu olarak Hizbullah ile bağlantılı 100 banka hesabını kapatmıştı.