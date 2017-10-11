15:24, 11 Ekim 2017 Çarşamba

Yahudi işgalcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın



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İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 300 Yahudi işgalcinin, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 300 Yahudi işgalcinin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiğini açıkladı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Dibs, açıklamada, "312 Yahudi işgalci, çok sayıda İsrail polisinin eşliğinde El-Meğaribe Kapısı'ndan Aksa'ya baskın düzenledi." dedi. Yahudilerin kutsal günlerinden Sukot'un idrak edildiği bugünlerde Yahudi işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri arttı. Son dört günde iki bine yakın Yahudi işgalcinin Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği ifade ediliyor.

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