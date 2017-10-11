15:15, 11 Ekim 2017 Çarşamba

Kırgız hükümeti karışıklığa fırsat vermeyecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırgızistan’ın istihbarat teşkilatı, suç örgütleriyle koordineli olarak ülkeyi Renkli Devrim'e (Color Revolution) götürecek ayaklanmaları ve hükümeti devirmek için bir darbe planladığı gerekçesiyle Kanatbek Isayev'i tutukladı.

Isayev, 15 Ekimde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalafetin adayı olan Omurbek Babanov'u desteklemesiyle biliniyor. Ülkedeki atmosferin ne denli hassas olduğu için bu hadiseye çok dikkatle yaklaşmak gerekiyor. Kırgızistan, sonuncusu 2010 yılında olmak üzere iki tane kanlı Renkli Devrim atlatmış bir ülke. Üstelik 2010'daki devrim, ülkenin güneyinde kalan Fergana Vadisi'nde Kırgızlarla azınlık Özbekler arasında şiddet olaylarının yaşanmasına kadar varmıştı.

O günlerdeki ayaklanmalar gerçekten de bir darbeye ve insanların tabir caizse eski defterleri açıp birbirlerinden hesap sormasını ve ülkenin ikinci en büyük şehri Oş'ta toplu katliamlara kadar varmasını mümkün kılmıştı. Neyse ki tüm tarafların, bilhassa Özbek hükümetinin, aklıselim davranmasıyla çok değil, bir yıl öncesinde başlayan Arap Baharı'na ikinci bir kardeş gelmemişti.

Rusya, Çin, İran ve Afganistan'ın arasında böylesi kritik bir bölgede çıkacak kargaşa hepsinin müştereken güvenliği için de büyük bir tehdit manasına geliyor. Büyük bir kitle göçü, (DEAŞ) IŞİD ve diğer terör örgütlerinin bölgede yayılması ve elbette Çin "İpek Yolu" vizyonunun sona erişi ilk akla gelen kötü muhtemel gelişmeler.

Bazı uzmanlara göre Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de Rusya karşısında aldığı mağlubiyetin intikamını Orta Asya'yı karıştırmak suretiyle almak istiyor.

Tüm bu sayılanlara bir de Rusya'nın son hamlesi eklendi. Moskova yönetimi, 2010'daki şiddet vakalarının yaşandığı güney Kırgızistan'da ikinci bir askeri üs tesis etmeyi değerlendiriyor. Yaşanması muhtemel karışıklıklar Rusya'ya, bölgenin etnik bazlı meselelere müdahil olma ve güvenliğini sağlama alma adına çok ciddi bir bahane veriyor. Şu an itibariyle Kırgızistan’da daha çok Renkli Devrim beklemek için bir sebep yok. Özellikle de istihbarat-emniyet güçleri darbe teşebbüsünün arkasındakileri tutuklarken... Ama yine de Kırgızistan, çalkantılı tarihi, jeostratejik konumu ve karışık etnik kompozisyonu itibariyle Orta Asya'nın barut fıçısı olarak kalmaya devam edecek.