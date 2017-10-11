Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:51, 11 Ekim 2017 Çarşamba
Orta Asya
15:15, 11 Ekim 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Kırgız hükümeti karışıklığa fırsat vermeyecek
Kırgız hükümeti karışıklığa fırsat vermeyecek

Kırgızistan'daki seçimler öncesi Renkli Devrim korkuları bölgenin stratejik önemini göz önünde bulundururken analistler korkulacak bir durumun mevcut olmadığını öne sürüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırgızistan’ın istihbarat teşkilatı, suç örgütleriyle koordineli olarak ülkeyi Renkli Devrim'e (Color Revolution) götürecek ayaklanmaları ve hükümeti devirmek için bir darbe planladığı gerekçesiyle Kanatbek Isayev'i tutukladı.

Isayev, 15 Ekimde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalafetin adayı olan Omurbek Babanov'u desteklemesiyle biliniyor. Ülkedeki atmosferin ne denli hassas olduğu için bu hadiseye çok dikkatle yaklaşmak gerekiyor. Kırgızistan, sonuncusu 2010 yılında olmak üzere iki tane kanlı Renkli Devrim atlatmış bir ülke. Üstelik 2010'daki devrim, ülkenin güneyinde kalan Fergana Vadisi'nde Kırgızlarla azınlık Özbekler arasında şiddet olaylarının yaşanmasına kadar varmıştı.

O günlerdeki ayaklanmalar gerçekten de bir darbeye ve insanların tabir caizse eski defterleri açıp birbirlerinden hesap sormasını ve ülkenin ikinci en büyük şehri Oş'ta toplu katliamlara kadar varmasını mümkün kılmıştı. Neyse ki tüm tarafların, bilhassa Özbek hükümetinin, aklıselim davranmasıyla çok değil, bir yıl öncesinde başlayan Arap Baharı'na ikinci bir kardeş gelmemişti.

Rusya, Çin, İran ve Afganistan'ın arasında böylesi kritik bir bölgede çıkacak kargaşa hepsinin müştereken güvenliği için de büyük bir tehdit manasına geliyor. Büyük bir kitle göçü, (DEAŞ) IŞİD ve diğer terör örgütlerinin bölgede yayılması ve elbette Çin "İpek Yolu" vizyonunun sona erişi ilk akla gelen kötü muhtemel gelişmeler.

Bazı uzmanlara göre Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de Rusya karşısında aldığı mağlubiyetin intikamını Orta Asya'yı karıştırmak suretiyle almak istiyor.

Tüm bu sayılanlara bir de Rusya'nın son hamlesi eklendi. Moskova yönetimi, 2010'daki şiddet vakalarının yaşandığı güney Kırgızistan'da ikinci bir askeri üs tesis etmeyi değerlendiriyor. Yaşanması muhtemel karışıklıklar Rusya'ya, bölgenin etnik bazlı meselelere müdahil olma ve güvenliğini sağlama alma adına çok ciddi bir bahane veriyor. Şu an itibariyle Kırgızistan’da daha çok Renkli Devrim beklemek için bir sebep yok. Özellikle de istihbarat-emniyet güçleri darbe teşebbüsünün arkasındakileri tutuklarken... Ama yine de Kırgızistan, çalkantılı tarihi, jeostratejik konumu ve karışık etnik kompozisyonu itibariyle Orta Asya'nın barut fıçısı olarak kalmaya devam edecek.



İlgili Konular kırgızistan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Orta Asya Haberleri
Yahudi işgalcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Yahudi işgalcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 300 Yahudi işgalcinin, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği bildirildi
Belçika'daki yanlı PKK kararına savcılıktan itiraz
Belçika'daki yanlı PKK kararına savcılıktan itiraz

Temyiz mahkemesine yapılan itirazda, "silahlı mücadele ve terör örgütü" ayrımını yapan ilgili kanunun PKK'lılara uygulanamayacağı belirtildi
Kırgız hükümeti karışıklığa fırsat vermeyecek
Kırgız hükümeti karışıklığa fırsat vermeyecek

Kırgızistan'daki seçimler öncesi Renkli Devrim korkuları bölgenin stratejik önemini göz önünde bulundururken analistler korkulacak bir durumun mevcut olmadığını öne sürüyor
Poroşenko Kırım Ukrayna ya iade edilmeli
Poroşenko: Kırım, Ukrayna’ya iade edilmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesini istedi
ABD'den Hizbullah'ın iki komutanı için 12 milyon dolar ödül
ABD'den Hizbullah'ın iki komutanı için 12 milyon dolar ödül

ABD, Hizbullah komutanlarından Hamiye ve Şükür'ün yakalanmasına yardımcı olacak kişiye ödül vereceğini açıkladı
Birleşik Krallık'tan İran'la nükleer anlaşmaya destek
Birleşik Krallık'tan İran'la nükleer anlaşmaya destek

Dışişleri Bakanı Johnson, "(İran'la yapılan nükleer anlaşma) Birleşik Krallık anlaşmayı destekliyor ve bütün tarafların taahhütlerine bağlı kalmayı sürdürmesinin önemini vurguluyor" dedi
Mulhouse'daki yangında yaralanan 1 Türk daha öldü
Mulhouse'daki yangında yaralanan 1 Türk daha öldü

Fransa'nın Mulhouse kentinde 1 Ekim'de çıkan yangında, ağır yaralanan Nihal Ertuç isimli bir kişinin daha öldüğü açıklandı. Böylece, çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı, 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 6'ya yükseldi
Atina'da bir grup İspanya Büyükelçiliği'ni bastı
Atina'da bir grup İspanya Büyükelçiliği'ni bastı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Katalonya'ya destek amacıyla bir grubun İspanya Büyükelçiliğini işgal etti
IKBY referandumunu gerçekleştirenlere tutuklama kararı
IKBY referandumunu gerçekleştirenlere tutuklama kararı

Irak Federal Mahkemesi, IKBY referandumunu gerçekleştiren Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkardı
Çatışmasızlık bölgesindeki Han Şeyhun yine vuruldu
Çatışmasızlık bölgesindeki Han Şeyhun yine vuruldu

Suriye'de İdlib çatışmasızlık bölgesinde yer alan Han Şeyhun'da hava saldırısı sonucu en az 5 sivil öldü
Esed rejiminin köylerini yıktığı Türkmenler yardım bekliyor
Esed rejiminin köylerini yıktığı Türkmenler yardım bekliyor

Suriye'nin Humus ilinde Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yerlerinden olan binlerce Türkmen yardım bekliyor
Nobel Barış Ödülü nü nükleer silah kurbanlarına adadılar
Nobel Barış Ödülü’nü nükleer silah kurbanlarına adadılar

Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN), Nobel Barış Ödülü'nü nükleer silah kurbanlarına adadı
HRW'den Tacikistan'a muhalefet çağrısı
HRW'den Tacikistan'a muhalefet çağrısı

Tacikistan-AB insan hakları diyalog toplantısının dokuzuncu oturumunda Avrupa Birliği Orta Asya Özel Temsilcisi Peter Burian, Duşanbe hükümetine "muhalefeti takip etmeyi sona erdirme" çağrısı yaptı.
May ile Trump'tan 3 konu hakkında görüşme
May ile Trump'tan 3 konu hakkında görüşme

Birleşik Krallık Başbakanı May ve ABD Başkanı Trump'ın yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer anlaşması, ABD'nin Bombardier şirketine yönelik uyguladığı ithalat vergisi artışı ile Las Vegas saldırısının ele alındığı duyuruldu.
Kırgızistan Çek şirketiyle iş birliğini feshetti
Kırgızistan, Çek şirketiyle iş birliğini feshetti

Kırgızistan hükümeti, Çek sermayeli Liglass Trading CZ şirketi ile enerji alanında yaptığı iş birliği yatırım anlaşmasını feshetti.
Cammu Keşmir'de çatışma
Cammu Keşmir'de çatışma

Çatışmada 2 Hint askeri ve 2 direnişçi öldü

Haberler

Kırgızistan, Çek şirketiyle iş birliğini feshetti
Kırgızistan Çek şirketiyle iş birliğini feshetti

Atambaev'in darbe korkusu ziyaretleri iptal ettirdi
Atambaev'in darbe korkusu ziyaretleri iptal ettirdi

Kırgız-Kazak krizinin perde arkası
Kırgız-Kazak krizinin perde arkası

Kırgızistan'da seçimler öncesi Kazakistan gerginliği
Kırgızistan'da seçimler öncesi Kazakistan gerginliği

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Cumakadırov, kazada öldü
Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Cumakadırov kazada öldü

Kırgızistan'dan Kazakistan'a protesto notası
Kırgızistan'dan Kazakistan'a protesto notası

Kırgızistan'da sağdan direksiyonlu arabalara yasak geliyor
Kırgızistan'da sağdan direksiyonlu arabalara yasak geliyor

Kırgızistan’da cumhurbaşkanlığı yarışı üç eski başbakan arasında geçecek
Kırgızistan da cumhurbaşkanlığı yarışı üç eski başbakan arasında geçecek






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 