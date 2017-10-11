Kırgız hükümeti karışıklığa fırsat vermeyecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kırgızistan’ın istihbarat teşkilatı, suç örgütleriyle koordineli olarak ülkeyi Renkli Devrim'e (Color Revolution) götürecek ayaklanmaları ve hükümeti devirmek için bir darbe planladığı gerekçesiyle Kanatbek Isayev'i tutukladı.
Isayev, 15 Ekimde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalafetin adayı olan Omurbek Babanov'u desteklemesiyle biliniyor. Ülkedeki atmosferin ne denli hassas olduğu için bu hadiseye çok dikkatle yaklaşmak gerekiyor. Kırgızistan, sonuncusu 2010 yılında olmak üzere iki tane kanlı Renkli Devrim atlatmış bir ülke. Üstelik 2010'daki devrim, ülkenin güneyinde kalan Fergana Vadisi'nde Kırgızlarla azınlık Özbekler arasında şiddet olaylarının yaşanmasına kadar varmıştı.
O günlerdeki ayaklanmalar gerçekten de bir darbeye ve insanların tabir caizse eski defterleri açıp birbirlerinden hesap sormasını ve ülkenin ikinci en büyük şehri Oş'ta toplu katliamlara kadar varmasını mümkün kılmıştı. Neyse ki tüm tarafların, bilhassa Özbek hükümetinin, aklıselim davranmasıyla çok değil, bir yıl öncesinde başlayan Arap Baharı'na ikinci bir kardeş gelmemişti.
Rusya, Çin, İran ve Afganistan'ın arasında böylesi kritik bir bölgede çıkacak kargaşa hepsinin müştereken güvenliği için de büyük bir tehdit manasına geliyor. Büyük bir kitle göçü, (DEAŞ) IŞİD ve diğer terör örgütlerinin bölgede yayılması ve elbette Çin "İpek Yolu" vizyonunun sona erişi ilk akla gelen kötü muhtemel gelişmeler.
Bazı uzmanlara göre Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de Rusya karşısında aldığı mağlubiyetin intikamını Orta Asya'yı karıştırmak suretiyle almak istiyor.
Tüm bu sayılanlara bir de Rusya'nın son hamlesi eklendi. Moskova yönetimi, 2010'daki şiddet vakalarının yaşandığı güney Kırgızistan'da ikinci bir askeri üs tesis etmeyi değerlendiriyor. Yaşanması muhtemel karışıklıklar Rusya'ya, bölgenin etnik bazlı meselelere müdahil olma ve güvenliğini sağlama alma adına çok ciddi bir bahane veriyor. Şu an itibariyle Kırgızistan’da daha çok Renkli Devrim beklemek için bir sebep yok. Özellikle de istihbarat-emniyet güçleri darbe teşebbüsünün arkasındakileri tutuklarken... Ama yine de Kırgızistan, çalkantılı tarihi, jeostratejik konumu ve karışık etnik kompozisyonu itibariyle Orta Asya'nın barut fıçısı olarak kalmaya devam edecek.
İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 300 Yahudi işgalcinin, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği bildirildi
Temyiz mahkemesine yapılan itirazda, "silahlı mücadele ve terör örgütü" ayrımını yapan ilgili kanunun PKK'lılara uygulanamayacağı belirtildi
Kırgızistan'daki seçimler öncesi Renkli Devrim korkuları bölgenin stratejik önemini göz önünde bulundururken analistler korkulacak bir durumun mevcut olmadığını öne sürüyor
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesini istedi
ABD, Hizbullah komutanlarından Hamiye ve Şükür'ün yakalanmasına yardımcı olacak kişiye ödül vereceğini açıkladı
Dışişleri Bakanı Johnson, "(İran'la yapılan nükleer anlaşma) Birleşik Krallık anlaşmayı destekliyor ve bütün tarafların taahhütlerine bağlı kalmayı sürdürmesinin önemini vurguluyor" dedi
Fransa'nın Mulhouse kentinde 1 Ekim'de çıkan yangında, ağır yaralanan Nihal Ertuç isimli bir kişinin daha öldüğü açıklandı. Böylece, çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı, 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 6'ya yükseldi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Katalonya'ya destek amacıyla bir grubun İspanya Büyükelçiliğini işgal etti
Irak Federal Mahkemesi, IKBY referandumunu gerçekleştiren Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkardı
Suriye'de İdlib çatışmasızlık bölgesinde yer alan Han Şeyhun'da hava saldırısı sonucu en az 5 sivil öldü
Suriye'nin Humus ilinde Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yerlerinden olan binlerce Türkmen yardım bekliyor
Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN), Nobel Barış Ödülü'nü nükleer silah kurbanlarına adadı
Tacikistan-AB insan hakları diyalog toplantısının dokuzuncu oturumunda Avrupa Birliği Orta Asya Özel Temsilcisi Peter Burian, Duşanbe hükümetine "muhalefeti takip etmeyi sona erdirme" çağrısı yaptı.
Birleşik Krallık Başbakanı May ve ABD Başkanı Trump'ın yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer anlaşması, ABD'nin Bombardier şirketine yönelik uyguladığı ithalat vergisi artışı ile Las Vegas saldırısının ele alındığı duyuruldu.
Kırgızistan hükümeti, Çek sermayeli Liglass Trading CZ şirketi ile enerji alanında yaptığı iş birliği yatırım anlaşmasını feshetti.