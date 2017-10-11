15:51, 11 Ekim 2017 Çarşamba

Şam'da intihar saldırısı



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Suriye devlet televizyonu, başkent Şam'daki polis merkezi yakınlarında iki intihar bombacısının saldırı düzenlediğini aktardı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre Suriye İçişleri Bakanlığı, polis merkezine baskın yapmaya çalışan intihar bombacılarının güvenlik görevlileriyle çatışmaya girdiğinı ve ardından kendilerini havaya uçurduğunu kaydetti. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

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