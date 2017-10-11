16:17, 11 Ekim 2017 Çarşamba

Sırbistan’la 2 günde 16 anlaşma

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sırbistan, Novi Pazar'da bugün halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'la 2 günlük ziyareti sırasında 16 anlaşma imzalandığı açıkladı.

Sırbistan ile Türkiye arasında atılan imzalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün buradan 5 bin ton et ithalatı ile ilgili imzalar atıldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu zor topografik yapının olduğu bölgede bu yollar da inşallah yapılacaktır. Bu vesile ile Belgrad-Saraybosna yolu ile ilgili çalışmaları dostum Aleksandar Vucic'in çalışmaları ile hayata geçireceğiz. Tabii ki Novi Pazar'ı yakından ilgilendiren yakında hayata geçeceğine inandığım bu yol bölgede barış ve kardeşlik köprüsü olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Dün 12 anlaşmaya imzamızı koyduk. Bugün de 4 anlaşmayı burada imzaladık. İki günde 16 imza attık. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından "Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbilriği Konseyinin Tesis Edilmesine İlişkin Ortak Bildiri" imzalandı.

Ayrıca Türkiye-Sırbistan arasında ilgili bakanlar da ekonomi, eğitim, kültür, restorasyon, orman ve su alanlarında 11 anlaşma daha imzaladı.

Buna göre Yenilenmiş Serbest Ticaret Anlaşması, Golubac Türk Hamamı Resterasyonu Hakkında İş Birliği Anlaşması, ormancılık ve su alanında iş birliği anlaşmaları, turizm konusunda mutabakat zaptı, ulaştırma alanlarında iyi niyet mektubu, eğitim alanında iş birliği protokolü, Bayraklı Camisi'nin restorasyonu, Belgrad Osmanlı Vakıf Hamamı'nın restorasyonu hakkında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı ve enerji alanında da iş birliği anlaşmaları imzalandı.