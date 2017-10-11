Üniversiteye girişte yeni sistem yarın açıklanacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin düzenlemeleri yarın saat 11:00'da düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.
PKK'nın "Ağrı bölge sorumlusu" olduğu iddia edilen kişinin de aralarında yer aldığı 6 şüpheli tutuklandı.
FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan zanlılardan 16'sı tutuklandı.
YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin düzenlemeleri yarın açıklayacak.
Sırbistan ziyaretinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet iki ülke arasında toplam 16 imzaladı
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor
Hürriyet yazarı Vahap Munyar, MÜSİAD'ın hazırladığı yeni faizsiz finansal sistemi tanıttı. İşte Munyar'ın o yazısı:
Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, "Osmanlı İmparatorluğu'nun 141 şehrinden olduğu gibi Suriye'nin İdlib, Lazkiye, Bab, Halep ve Şam şehirlerinden gelen askerler de Çanakkale'yi canla başla savundu." dedi.
Türkiye'nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı Helikopter-MİLDAR'ın Savunma Sanayii Müsteşarlığı heyetince kabulü gerçekleşti.
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, "Geleceğin global şirketlerinden biri olmak istiyorsak 10 yıl içerisinde dünya ekonomisinin yüzde 50'sini oluşturacağı öngörülen Çin ve Hindistan pazarlarında var olmak zorundayız. Sadece Avrupa merkezli bakış açısıyla büyümenin ve gelişmenin bize yetmeyeceğinin farkındayız" dedi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından 27 Ocak 2016'dan önce 38 yaşını tamamlayanlar ve 1979 yılı doğumluların dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakları 31 Aralık'ta sona erecek
Türk Kardiyoloji Derneği verilerinde elde ettiği bilgilere göre, ülkemizde yaşanan ölümlerin yüzde 40’ı kroner kalp rahatsızlıklarından kaynaklanıyor
İçişleri Bakanı Soylu, "Son bir yılda terör örgütlerine yönelik 68 bin 464 operasyon gerçekleşirdik. Bu operasyonlar neticesinde 30 bin 167 kişi tutuklanmıştır." dedi.
Tüpraş'ın İzmir rafinerisinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'nin cari işlemler dengesi ağustosta aylık bazda 1 milyar 237 milyon dolar açık verirken, yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin, Kırım Tatarlarına destek vermeye devam edeceğinin bir kez daha altını çizdi.