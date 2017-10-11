Üniversiteye girişte yeni sistem yarın açıklanacak

MÜSİAD Vizyoner Sektörler Zirvesi

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, "Geleceğin global şirketlerinden biri olmak istiyorsak 10 yıl içerisinde dünya ekonomisinin yüzde 50'sini oluşturacağı öngörülen Çin ve Hindistan pazarlarında var olmak zorundayız. Sadece Avrupa merkezli bakış açısıyla büyümenin ve gelişmenin bize yetmeyeceğinin farkındayız" dedi