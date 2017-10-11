69. Frankfurt Kitap Fuarı kapılarını açtı

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Alanında dünyanın en önemlilerinden biri kabul edilen ve bu yıl 69’uncusu düzenlenen Frankfurt Kitap Fuarı kapılarını açtı.
Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen fuarın bu yılki onur konuğu Fransa olarak belirlendi. 102 ülkeden 7 bin 300 katılımcının yer aldığı fuar kapsamında, yaklaşık 4 bin etkinlik yapılması planlanıyor.
Frankfurt Kitap Fuarı'nda Türkiye ulusal standının açılışı da gerçekleştirildi.
Açılış sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Frankfurt Kitap Fuarı’nın dünya yayıncılık sektörü için çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin uzun yıllardır bu fuara katılım sağladığını ifade etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak fuara bu yıl da iyi bir hazırlıkla geldiklerini dile getiren Arısoy, ”Türkiye’nin yayıncılık sektörünün bütün renkleri burada temsil ediliyor. Burada fuar süresince yayıncılarımız hem dünya yayımcılarıyla müzakere edecekler hem de gelecek yıl Türkiye’de yayınlanacak olan kitaplar için anlaşmalar yapılacak.” diye konuştu.
Türk yayıncılık sektörünün fuara her geçen yıl daha fazla hazırlandığını ve bunun da memnuniyet verici olduğunu ifade eden Arısoy, katılımcıların fuardan iyi bir sonuçla ayrılmalarını ümit ettiğini söyledi.
Arısoy, fuarda bakanlığın koordinasyonunun haricinde bireysel katılım sağlayan yayımcı kuruluşlar da bulunduğunu ve bütün yayıncılık sektörüyle birlikte hareket etiklerini anlattı.
Türkiye’nin büyük bir edebiyat birikimine sahip olduğunu ve bunu bütün dünyaya tanıtmak istediklerini vurgulayan Arısoy, “Bunu hem kendi yayınlarımız üzerinden yapmak istiyoruz hem de Türkiye’deki yayınevleri üzerinden yapmak istiyoruz. Açıkçası ülkelerin, toplumların ve medeniyetlerin birbirlerini anlamasının en önemli aracı kitaptır. Bizim kitaplar üzerinden birbirimizi anlayabiliriz.” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ise ulusal stantta yaklaşık 30 yayıncı kuruluş bulunduğunu ve bunun dışında müstakil olarak fuara Türkiye’den katılan yayıncı kuruluşlar da olduğunu ifade etti.
Frankfurt Kitap Fuarı’nın önemine dikkati çeken Karartı, “Burada hem Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan hem de yayıncılarımızın burada başka ülkelerden kendi muhatap kuruluşlarıyla da bir araya gelmelerine imkan sağlayan bu etkinlikten en iyi şekilde istifade etmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
Karartı ayrıca ulusal stantta kitapları ve yayınları tanıtmanın yanı sıra konser, sergi, panel ve konferans gibi etkinliklerin de düzenleneceğini sözlerine ekledi.
Türkiye Frankfurt Kitap Fuarı'na 296 metrekarelik alanda “Türkiye Ulusal Standı” ve "Çocuk Yayınları Standı" olmak üzere iki ayrı stant ile katılım sağladı.
Türkiye ulusal standında, bakanlığın prestij eserleri ile TEDA (Türk Edebiyatının Dışa Açılımı) kapsamında yayımlanan eserlerin yanı sıra Türkiye’den 12 yayıncının eserleri sergileyebilecek ve ayrıca yayıncılar uluslararası görüşmeleri ulusal stantta gerçekleştirebilecek.
Türkiye ulusal standında fuar boyunca Prof. Dr. Melek Özyetgin küratörlüğünde "Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümlerinin İzinden 19. Yüzyıl Osmanlı-Almanya İlişkileri Fotoğraf Sergisi" ve Prof. Dr. Fikret Sarıcaoğlu küratörlüğündeki "İbrahim Müteferrika ve Bastığı Eserler" adlı sergiler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Fuar esnasında aynı zamanda önde gelen yazar ve akademisyenlerin katılımıyla çeşitli panel ve söyleşiler gerçekleştirilecek.
Yücel Feyzioğlu, Hasan Kayıhan ve Orhan Aras’ın konuşmacı olarak yer alacağı “Avrupa’daki Türk Edebiyatı” başlıklı panel 14 Ekim’de Türkiye ulusal standında ve yemek yazarlarından Sahrap Soysal’ın Gourmet Gallery Show Kitchen’da gerçekleştireceği canlı yemek performansı ise 12 Ekim’de izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.
Fuar kapsamında aynı zamanda klasik Türk müziği konseri de gerçekleştirilecek.
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