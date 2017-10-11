Fas’tan Katalonya referandumu açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fas Krallığı'nın, uluslararası hukuk ilkelerine saygı duyulması bakımından, Katalonya’nın tek taraflı bağımsızlık ilanı için düzenlediği referandumu tanımadığı ve İspanya’nın toprak bütünlüğünden yana olduğu belirtildi.
Katalonya’da oylanan bağımsızlık referandumu sürecinin "sorumsuzca" olduğu değerlendirilen açıklamada, "İspanya’nın, anayasal düzenini ve ülke içindeki istikrarı koruyacağına güvenimiz tamdır. Uluslararası hukuka aykırı gerçekleşen bu süreci Fas Krallığı olarak tanımıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
BM Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Moumtzis, "Şu anda Suriye'de halihazırda 13 milyon insan yardıma muhtaç durumda. Kışın gelmesiyle birlikte yardımları planlamak için Türkiye'de bulunuyoruz." dedi.
Suriye'nin İdlib çatışmasızlık bölgesindeki siviller Türk Ordusunun intikaliyle güvenli bir yaşama kavuşmayı bekliyor
Fas Danışmanlar Meclisi'nde düzenlenen uluslararası sempozyuma katılmak için ülkeye gelen İsrail heyetine tepkiler meclise verilen soru önergesiyle devam ediyor.
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, "Komisyon, İspanya'daki anayasal düzene tam saygı gösterilmesi çağrısını yineliyor." dedi.
Japonya'da mahkeme, Fussa şehrindeki ABD'ye ait Yokota Hava Üssü'nden kalkan uçakların yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle çevre sakinlerine 610 milyon yen (yaklaşık 20 milyon lira) tazminat ödenmesine hükmetti.
Yemen'de Husiler, Taiz'e giden 10 tır dolusu yardım malzemesine el koydu
Kırım Tatarlarının evlerinde Rus güvenlik güçlerince yapılan arama sonrası 15 Kırım Tatarının Akmescit'teki FSB merkezine götürüldüğü bildirildi
Malezya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın patlaması sonucu bir Bangladeşli inşaat işçisi hayatını kaybetti
Fas, İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Bölgesi'nin tek taraflı bağımsızlık ilanını tanımadığını açıkladı.
Suriye devlet televizyonu, başkent Şam'daki polis merkezi yakınlarında iki intihar bombacısının saldırı düzenlediğini aktardı.
İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 300 Yahudi işgalcinin, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği bildirildi
Temyiz mahkemesine yapılan itirazda, "silahlı mücadele ve terör örgütü" ayrımını yapan ilgili kanunun PKK'lılara uygulanamayacağı belirtildi
Kırgızistan'daki seçimler öncesi Renkli Devrim korkuları bölgenin stratejik önemini göz önünde bulundururken analistler korkulacak bir durumun mevcut olmadığını öne sürüyor
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesini istedi
ABD, Hizbullah komutanlarından Hamiye ve Şükür'ün yakalanmasına yardımcı olacak kişiye ödül vereceğini açıkladı
Dışişleri Bakanı Johnson, "(İran'la yapılan nükleer anlaşma) Birleşik Krallık anlaşmayı destekliyor ve bütün tarafların taahhütlerine bağlı kalmayı sürdürmesinin önemini vurguluyor" dedi