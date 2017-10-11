17:00, 11 Ekim 2017 Çarşamba

Fas’tan Katalonya referandumu açıklaması





Fas, İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Bölgesi'nin tek taraflı bağımsızlık ilanını tanımadığını açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fas Krallığı'nın, uluslararası hukuk ilkelerine saygı duyulması bakımından, Katalonya’nın tek taraflı bağımsızlık ilanı için düzenlediği referandumu tanımadığı ve İspanya’nın toprak bütünlüğünden yana olduğu belirtildi. Katalonya’da oylanan bağımsızlık referandumu sürecinin "sorumsuzca" olduğu değerlendirilen açıklamada, "İspanya’nın, anayasal düzenini ve ülke içindeki istikrarı koruyacağına güvenimiz tamdır. Uluslararası hukuka aykırı gerçekleşen bu süreci Fas Krallığı olarak tanımıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İlgili Konular Fas

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.