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19:21, 11 Ekim 2017 Çarşamba
Afrika
17:00, 11 Ekim 2017 Çarşamba

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Fas’tan Katalonya referandumu açıklaması
Fas’tan Katalonya referandumu açıklaması

Fas, İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Bölgesi'nin tek taraflı bağımsızlık ilanını tanımadığını açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fas Krallığı'nın, uluslararası hukuk ilkelerine saygı duyulması bakımından, Katalonya’nın tek taraflı bağımsızlık ilanı için düzenlediği referandumu tanımadığı ve İspanya’nın toprak bütünlüğünden yana olduğu belirtildi.

Katalonya’da oylanan bağımsızlık referandumu sürecinin "sorumsuzca" olduğu değerlendirilen açıklamada, "İspanya’nın, anayasal düzenini ve ülke içindeki istikrarı koruyacağına güvenimiz tamdır. Uluslararası hukuka aykırı gerçekleşen bu süreci Fas Krallığı olarak tanımıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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