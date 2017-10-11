Al Sharq Youth Forum'da 'Geleceğin Taraftarıyız'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Al Sharq Youth Forum geçtiğimiz günlerde Hilton Bosphorus’da “Geleceğin Taraftarıyız” başlıklı bir konferans tertip etti. Dünyadan ve Türkiye’den çok sayıda katılımcının davet edildiği forum iki gün sürdü.
"Geleceğin Taraftarıyız" başlıklı konferansın açılışında konuşan Al Sharq Formu'nun kurucusu Wadah Khanfar, 'doğuda yaşayan toplulukların bin yıl öncesinden medeniyetler inşa ettiğini ve insanlığın yolunu aydınlattığını' söyledi.
Suriyeli aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat için yapılan dua ile başlayan forumda Wadah Khanfar kültür, ekonomi ve politikada Avrupa merkezli bakıştan kurtulunması gerektiğine dikkat çekti.
LİBERLAND
Avrupa’da kurulan yeni devlet Liberland’ın tanıtımı için gelen Çek Cumhuriyeti’nden Vit Yedliçka, yedi kilometrekarelik tarafsız bir bölgede Liberland adında kurduğu devleti tanıttı.
Hırvatistan’ın Zmeyavets şehri ile Sırbistan’ın Başki Monoştor şehirleri arasında, Tuna Nehri’nin batı yakasında bulunan alanın ne Sırbistan’a ne de Hırvatistan’a ait olduğunu öne süren Yedliçka, 7 kilometrekarelik alanın tarafsız bölge olduğunu savundu.
liberland.org internet sitesinde, yeni kurduğu devletin vatandaşlığına geçmek isteyenlerin başvurularını da kabul eden Yedliçka, site aracılığıyla Liberland hakkında ziyaretçilere bilgi veriyor.
Sitede yer alan bilgilere göre, tam adı Özgür Liberland Cumhuriyeti olan devletin bayrağı ve arması da bulunuyor. Vit Yedliçka’nın devlet başkanı olduğu devletin, resmi dili ise Çekçe.
Sitede ayrıca ilan edilen yeni devletin sloganının “Yaşa ve diğerlerinin yaşamasına izin ver” olduğu belirtilirken, yeni devletin sınırları içinde adaletli insanlardan oluşan bir toplum kurmanın amaçladığı kaydediliyor.
Programa güzel bir konuşma ile imzasını atan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'dünyanın beş ülkeden oluşmadığını' söyleyerek 'Avrupa merkezli bakışın gölgesinde yaşadığımızı' söyledi.
Çin öğretilerinin ya da İslami söylemlerin dipnot olarak belirtildiği tarih kitapları ile tarihi öğrenmeye çalışmanın zihinleri kısırlaştırdığına dikkat çeken Kalın, bir kerede her şeyin değişmeyeceğini ancak bıkmadan tekrar tekrar anlatmaktan vazgeçmezsek yol alınabileceğini söylerek, “İnatla anlatmaya devam etmeliyiz. Düşündüğümüz şeyler davranışlarımızı etkiler” dedi.
MÜLTECİLER AVRUPA’DA
Mülteciler Avrupa sokaklarında boy göstermeye başlayınca telaşlanan Avrupa ülkelerinin apar topar Türkiye ile görüşme taleplerinin olduğunu belirten Kalın, mülteci korkularını Türkiye ile gideren Avrupa’nın verdiği sözleri ise tutmadığını da hatırlattı. Avrupa’nın gitgide neo-Nazi ve olduğundan daha da sağa doğru kayan yönetimlerinin dikkatlerden kaçmaması gerektiğini belirtti.
Kalın’ın sözlerinden bazıları şu şekilde:
“Tweet atmak işi çözmez, ben bugün bir tweet attım işi çözdüm. Ben bugün burada bir konferans verdim işi çözdüm diye bir şey yok.
“Gazalinin İbn-i Sina’nın ürettiği eserleri okumadan, bugünün gerçeklerini göremeyiz. Wittgenstein, Decart vs. entelektüel zorlukları, kendi entelektüel anlayışımıza göre çözebiliriz."
"HAZİNENİN ÜZERİNDE UYUYORUZ"
Kalın, uzun zamandır devam eden uyku halimizden uyanmamız gerektiğini söyleyerek, “STK, öğrenci, kadın, akademisyen, genelde tüm Müslümanlar sorunun ciddiyetinin farkına varmalı artık. Farkında olmak içinse uyanmak gerekiyor.” dedi.
Kalın, “Bizim üzerinde yaşadığımız halde uyuduğumuz eserler sadece birkaç oryantalistin ilgilendiği değerler olarak kalıyor maalesef. Ufak tefek gayretler var. Ama büyük resme bakınca ne kadar eksik olduğumuz ortaya çıkıyor. İbn-i Rüşt, İbn-i Sina’dan bahsediyorum. Pek çok üniversite var peki bu üniversiteler ne yapıyor ? Bu adamların eserleri hakkında bilgi aradığımızda Cambridge üniversite arşivlerine bakıyoruz.” dedi.
"ÖTEKİ" KAVRAMI
“Bizde olmayan bize benzemeyen 'öteki' insanlarla ilişkimizi yönetmeyi bilmeliyiz. Ne kendimizi feda etmeliyiz, ne de onları kendimize düşman bilmeden ilişkilerimizi yönetebilmeliyiz. Etno merkeziyetçiliği aşmamız gerekiyor. Tevhidi sadece metafiziksel olarak düşünürseniz yanlış. Mimari, estetik, düşünce vs bir çok alanda tevhid kavramını uygulamalıyız."
"İbni Haldun’un yapmaya çalıştığı şey bir medeniyet oluşturmak ve güzellik gayreti idi. Birarada olmanın en güzel yolunu bulmaya çalışıyordu. Çeşitliliğin içinde vahdeti bulmak önemlidir. İbn-i Arabi 'Vahdet-ul Kesrun' der.
Sosyal politik meselelerin üzerinde düşünürken ruhumuzun da uyumlu olması gerekir. Zahir-Batın uyumu olması gerekir. Kendi entelektüel kapasitemizi geliştirmemiz gerekiyor.
Sadece kendi şahsi dertlerimizle değil dünya üzerinde yaşanan sıkıntılara da çözüm bulmayı dert etmeliyiz.
İbn-i Sina, bir sürü farklı okulda okudu. Gazali- bir çok farklı ekolün eğitiminden geçti. Sadece zihnimizi değil ruhumuzu da beslemeliyiz. Entelektüel dürüstlük ve şefkat karışımına ihtiyacımız var."
GENÇLERE TAVSİYELER
Kalın kendisine yöneltilen soru üzerine gençlere şu tavsiyeleri verdi:
- Çok çalışın
- Yaptığınız iş ne olursa olsun işinizi ciddiye alın
- Tarih, felsefe, sanat okuyun
Newton der ki ; Devlerin üzerinde oturduğum için tarihi değiştirebildim. Şükrettiği insanların tam karşı fikirlerinde olduğu halde öğrenmekten hiç vazgeçmedi. İstediğini yapmak için kendi gibi düşünmese de bir çok bilim adamının eserini okudu.
"ARTIK BARIŞIN YURDU YOK"
Oberlin Koleji Din Departmanı İslam Araştırmaları Başkanlığı üyesi Mohammad Jafar Amir Mahallati yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi;
Brexiti gördüm, Trump’ı gördüm, Myanmarı, Ortadoğuyu.. Baktıkça “Artık barışın yurdu yok” diyorum.
“Dostluk dindarlığın göstergesidir. İslami etik ile tek başına, adaletle tek başına bir toplumu düzeltemezsiniz. Hegel der ki, “ insan düşünendir”, Marx, “İnsan çalışandır”, Kant ise “İnsan özgürlüktür” tanımı yapar. İslam ise ‘ üns’ kelimesi ile tanımlar insanı. “İnsan samimi bir yakınlıktır” der.
IAMed Arap ve Akdeniz Dünyası Departmanı Direktörü Lurdes Vidal Bertran, yaptığı konuşmada, Avrupada bir liderlik yoksunluğu yaşandığına değindi.
Yaşanan İspanya-Katalonya örneğindeki gibi Avrupa’da gitgide ülkelerin ulus- devlet yapılanmasına doğru gittiklerini ve bunun yanlış olduğunu görmeleri gerektiğini belirtti.
Bertran, “İslam Avrupa’da her zaman vardı” diyen Bertran, “ Türkiye Müslüman ülkelere örnek olacak şekilde mültecilere sahip çıktı. Avrupa’nın halk müslümanlığına ihtiyacı var.” dedi.
Al Sharq Youth Forum'un geçtiğimiz hafta düzenlediği "Geleceğin Taraftarıyız" isimli konferansında akademisyenler dünya adına nasıl bir gelecek inşa edilmesi gerektiği hakkında görüşlerini paylaştı
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