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19:20, 11 Ekim 2017 Çarşamba
Asya
17:53, 11 Ekim 2017 Çarşamba

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Malezya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı
Malezya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı

Malezya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın patlaması sonucu bir Bangladeşli inşaat işçisi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "Bandar Malezya" adı verilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaatın devam ettiği hızlı ulaşım şantiyesinde, II. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın patlaması sonucu Bangladeş vatandaşı bir işçi yaşamını yitirdi.

Bangladeş ve Malezya basınında polis açıklamasına dayandırılan haberlerde, patlamanın yaşandığı inşaat sahasında çalışan 3 Bangladeşliden 2'sinin olay yerinde bacağını kaybettiği, diğerinin ise yaralandığı bildirildi.

Hastaneye kaldırılan 3 Bangladeşliden 1'nin hayatını kaybettiği, diğerlerinin durumunun da ağır olduğu kaydedildi.

Kuala Lumpur Polis Şefi Amar Singh, inşaat sahasındaki patlamayı doğrulayarak, "İnşaat sırasında bomba aniden patlamış." dedi.

Singh, "Yapılan araştırmalar, patlamaya, II. Dünya Savaşı'ndan kalma eski bir bombanın sebep olduğunu ortaya çıkardı." ifadesini kullandı.



İlgili Konular Malezya bangladeş İkinci Dünya Savaşı
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