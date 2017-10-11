18:00, 11 Ekim 2017 Çarşamba

Kırım'da 15 Tatar gözaltına alındı





Kırım Tatarlarının evlerinde Rus güvenlik güçlerince yapılan arama sonrası 15 Kırım Tatarının Akmescit'teki FSB merkezine götürüldüğü bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından 15 Kırım Tatarının gözaltına alındığı bildirildi. Kırım Haber Ajansına göre, sabah saatlerinden itibaren Kırım Tatarlarının evlerinde Rus güvenlik güçlerince arama yapıldı. Aramalar sonunda 15 Kırım Tatarının Akmescit'teki FSB merkezine götürüldüğü, bazılarının ise Bahçesaray Polis Merkezi'nde tutulduğu ifade edildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maryana Betsa, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kırım Tatarlarının evlerinde yapılan aramalara tepki gösterdi. Betsa, "Sinikliğin bir sınırı var mı? Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da, Kırım Tatarlarına yönelik ayrımcılığın yeni kanıtları. İşgalciye yönelik uluslararası baskı artırılmalı." ifadelerini kullandı.

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