Güncelleme: 18:16, 11 Ekim 2017 Çarşamba

Yemen'e giden 10 tır dolusu yardıma el koyuldu





Yemen'de Husiler, Taiz'e giden 10 tır dolusu yardım malzemesine el koydu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yemen'deki İdari Yönetimler Bakanı Abdurrakib Feth, Husilerin Taiz'e gitmekte olan 10 tır dolusu yardımı gasp ettiklerini açıkladı. Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Feth, El-Hudeyde limanından Taiz'e giden 10 tır dolusu yardımı Husilerin alıkoyduklarını belirterek, olaya tepki gösterdi. Feth, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ve Yemen'deki insani yardım koordinatörlerinden, Husilerin alıkoydukları gıda malzemelerini taşıyan araçları geri vermesi için baskı yapmalarını istedi. "Yardım malzemelerine darbeci Husilerin el koyması, ihtiyaç sahiplerine gerekli insani yadımların ulaştırılmasını engelliyor." diyen Feth, ülkedeki insani yardımın kötüleşmesinden Husileri ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarını sorumlu tuttu. Feth, ihlallerin devam etmesine yönelik BM'in sessizliğini eleştiren Feth, uluslararası toplumdan insani yardım konvoylarına düzenlenen bu saldırıları kınamalarını istedi. Birleşmiş Milletlere yönelik çağrısını yineleyen Yemenli Bakan Feth, yağmalama ve kaçırma eylemlerini önlemek amacıyla, yardımların ulaştırılması için alternatif yolların araştırılmasını ve Aden-Taiz yolunun kullanılmasını tavsiye etti. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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