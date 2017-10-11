Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:21, 11 Ekim 2017 Çarşamba
Ortadoğu
Güncelleme: 18:16, 11 Ekim 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Yemen'e giden 10 tır dolusu yardıma el koyuldu
Yemen'e giden 10 tır dolusu yardıma el koyuldu

Yemen'de Husiler, Taiz'e giden 10 tır dolusu yardım malzemesine el koydu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yemen'deki İdari Yönetimler Bakanı Abdurrakib Feth, Husilerin Taiz'e gitmekte olan 10 tır dolusu yardımı gasp ettiklerini açıkladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Feth, El-Hudeyde limanından Taiz'e giden 10 tır dolusu yardımı Husilerin alıkoyduklarını belirterek, olaya tepki gösterdi.

Feth, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ve Yemen'deki insani yardım koordinatörlerinden, Husilerin alıkoydukları gıda malzemelerini taşıyan araçları geri vermesi için baskı yapmalarını istedi.

"Yardım malzemelerine darbeci Husilerin el koyması, ihtiyaç sahiplerine gerekli insani yadımların ulaştırılmasını engelliyor." diyen Feth, ülkedeki insani yardımın kötüleşmesinden Husileri ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarını sorumlu tuttu.

Feth, ihlallerin devam etmesine yönelik BM'in sessizliğini eleştiren Feth, uluslararası toplumdan insani yardım konvoylarına düzenlenen bu saldırıları kınamalarını istedi.

Birleşmiş Milletlere yönelik çağrısını yineleyen Yemenli Bakan Feth, yağmalama ve kaçırma eylemlerini önlemek amacıyla, yardımların ulaştırılması için alternatif yolların araştırılmasını ve Aden-Taiz yolunun kullanılmasını tavsiye etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



İlgili Konular Yemen
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Suriye'de 13 milyon insan yardıma muhtaç'
'Suriye'de 13 milyon insan yardıma muhtaç'

BM Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Moumtzis, "Şu anda Suriye'de halihazırda 13 milyon insan yardıma muhtaç durumda. Kışın gelmesiyle birlikte yardımları planlamak için Türkiye'de bulunuyoruz." dedi.
İdlib bölgesindeki sivillerden TSK intikaline destek
İdlib bölgesindeki sivillerden TSK intikaline destek

Suriye'nin İdlib çatışmasızlık bölgesindeki siviller Türk Ordusunun intikaliyle güvenli bir yaşama kavuşmayı bekliyor
Fas ta İsrail heyetine tepki
Fas’ta İsrail heyetine tepki

Fas Danışmanlar Meclisi'nde düzenlenen uluslararası sempozyuma katılmak için ülkeye gelen İsrail heyetine tepkiler meclise verilen soru önergesiyle devam ediyor.
AB'den Katalonya'ya çağrı
AB'den Katalonya'ya çağrı

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, "Komisyon, İspanya'daki anayasal düzene tam saygı gösterilmesi çağrısını yineliyor." dedi.
Japonya'da ABD üssü için gürültü tazminatı kararı
Japonya'da ABD üssü için gürültü tazminatı kararı

Japonya'da mahkeme, Fussa şehrindeki ABD'ye ait Yokota Hava Üssü'nden kalkan uçakların yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle çevre sakinlerine 610 milyon yen (yaklaşık 20 milyon lira) tazminat ödenmesine hükmetti.
Yemen'e giden 10 tır dolusu yardıma el koyuldu
Yemen'e giden 10 tır dolusu yardıma el koyuldu

Yemen'de Husiler, Taiz'e giden 10 tır dolusu yardım malzemesine el koydu
Kırım'da 15 Tatar gözaltına alındı
Kırım'da 15 Tatar gözaltına alındı

Kırım Tatarlarının evlerinde Rus güvenlik güçlerince yapılan arama sonrası 15 Kırım Tatarının Akmescit'teki FSB merkezine götürüldüğü bildirildi
Malezya'da II Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı
Malezya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı

Malezya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın patlaması sonucu bir Bangladeşli inşaat işçisi hayatını kaybetti
Fas tan Katalonya referandumu açıklaması
Fas’tan Katalonya referandumu açıklaması

Fas, İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Bölgesi'nin tek taraflı bağımsızlık ilanını tanımadığını açıkladı.
Şam'da intihar saldırısı
Şam'da intihar saldırısı

Suriye devlet televizyonu, başkent Şam'daki polis merkezi yakınlarında iki intihar bombacısının saldırı düzenlediğini aktardı.
Yahudi işgalcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Yahudi işgalcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 300 Yahudi işgalcinin, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği bildirildi
Belçika'daki yanlı PKK kararına savcılıktan itiraz
Belçika'daki yanlı PKK kararına savcılıktan itiraz

Temyiz mahkemesine yapılan itirazda, "silahlı mücadele ve terör örgütü" ayrımını yapan ilgili kanunun PKK'lılara uygulanamayacağı belirtildi
Kırgız hükümeti karışıklığa fırsat vermeyecek
Kırgız hükümeti karışıklığa fırsat vermeyecek

Kırgızistan'daki seçimler öncesi Renkli Devrim korkuları bölgenin stratejik önemini göz önünde bulundururken analistler korkulacak bir durumun mevcut olmadığını öne sürüyor
Poroşenko Kırım Ukrayna ya iade edilmeli
Poroşenko: Kırım, Ukrayna’ya iade edilmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesini istedi
ABD'den Hizbullah'ın iki komutanı için 12 milyon dolar ödül
ABD'den Hizbullah'ın iki komutanı için 12 milyon dolar ödül

ABD, Hizbullah komutanlarından Hamiye ve Şükür'ün yakalanmasına yardımcı olacak kişiye ödül vereceğini açıkladı
Birleşik Krallık'tan İran'la nükleer anlaşmaya destek
Birleşik Krallık'tan İran'la nükleer anlaşmaya destek

Dışişleri Bakanı Johnson, "(İran'la yapılan nükleer anlaşma) Birleşik Krallık anlaşmayı destekliyor ve bütün tarafların taahhütlerine bağlı kalmayı sürdürmesinin önemini vurguluyor" dedi

Haberler

Yemen'den BM'ye 'kara liste' tepkisi
Yemen'den BM'ye 'kara liste' tepkisi

Yemen'de her 3 kişiden 2'sinin 'açlık tehlikesi' var
Yemen'de her 3 kişiden 2'sinin 'açlık tehlikesi' var

BM'den Yemen için heyet kararı
BM'den Yemen için heyet kararı

Yemen'de 'Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nden BM'ye çağrı
Yemen'de 'Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nden BM'ye çağrı

Yemen'deki kolera salgını 'tarihteki en büyük salgın'
Yemen'deki kolera salgını 'tarihteki en büyük salgın'

"Dünyanın en büyük insani krizi Yemen'de yaşanıyor"
quot Dünyanın en büyük insani krizi Yemen'de yaşanıyor quot

Yemen'de 26 Eylül Devriminin Yıl Dönümü
Yemen'de 26 Eylül Devriminin Yıl Dönümü

Yemen'de savaş kanunları 17 bini aşkın kez ihlal edildi
Yemen'de savaş kanunları 17 bini aşkın kez ihlal edildi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 