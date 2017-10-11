18:33, 11 Ekim 2017 Çarşamba

Japonya'da ABD üssü için gürültü tazminatı kararı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Japonya'da mahkeme, Tokyo'nun batısındaki Fussa şehrindeki ABD'ye ait Yokota Hava Üssü'nden kalkan uçakların yarattığı gürültü nedeniyle üs çevresinde yaşayanlara tazminat ödenmesine karar verdi.



Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tokyo Bölge Mahkemesi, üs çevresinde yaşayan bine yakın vatandaşın başvurusuyla açılan davada, Japon hükümetini bölgede yaratılan gürültü kirliliği nedeniyle müştekilere 610 milyon yen (yaklaşık 20 milyon lira) tazminat ödemeye mahkum etti.



Mahkeme ayrıca gürültü kirliliğinin devam etmesi halinde, Eşdeğer Ağırlıklı Sürekli Algılanan Gürültü Seviyesi (WECPNL) ölçeğine göre 75 birim gürültüye maruz kalan bölge sakinlerine ayda 4 bin yen (yaklaşık 130 lira), 80 birim gürültüye maruz kalanlara 8 bin yen (yaklaşık 260 lira) ve 85 birim gürültüye maruz kalanlara 12 bin yen (yaklaşık 390 lira) düzenli tazminat ödenmesine hükmetti.

Davaya bakan Yargıç Takeo Setoguçi, karar gerekçesinde, hükümetin çevredeki binalara ses yalıtımı yapılması yönündeki teşviklerinin yeterli sonuç doğurmadığını ve uzman kuruluşların defaatle uyarmasına rağmen sorunun kalıcı olarak çözülmesi için adım atılmadığını vurguladı.



Setoguçi, "Her ne kadar üsten kalkan uçaklar genel kamu yararına hizmet ediyor olsa da bunun bedelinin müştekiler tarafından ödenmesi adil değildir." ifadelerini kullandı.