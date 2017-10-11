18:50, 11 Ekim 2017 Çarşamba

Fas’ta İsrail heyetine tepki





Fas Danışmanlar Meclisi'nde düzenlenen uluslararası sempozyuma katılmak için ülkeye gelen İsrail heyetine tepkiler meclise verilen soru önergesiyle devam ediyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fas Danışmanlar Meclisi'nde düzenlenen uluslararası sempozyuma katılmak için ülkeye gelen İsrail heyetine tepkiler meclise verilen soru önergesiyle devam ediyor. Parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisi'nde düzenlenen "Akdeniz ve Afrika'da ticaret ile yatırımları kolaylaştırma" sempozyumuna katılan İsrailli heyetin kimler tarafından davet edildiğini öğrenmek için Demokratik İşçi Sendikaları Konfederasyonu üyesi parlamenterler tarafından, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita’ya yönelik soru önergesi verildi. Soru önergesinde, "Savaş suçlusu eski İsrail Savunma Bakanı Siyonist Amir Peretz’in de aralarında bulunduğu İsrail heyetini ülke topraklarına kim aldı." ifadeleri kullanıldı. Fas Danışmanlar Meclisi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından geçen hafta sonu düzenlenen "Akdeniz ve Afrika'da ticaret ile yatırımları kolaylaştırma" adlı sempozyuma İsrail heyetinin davet edilmesi ülkede tartışmalara neden olmuştu. Demokratik İşçi Sendikaları Konfederasyonu üyesi parlamenterlerin öncülüğünde sempozyumun düzenlendiği salonda Filistin bayrağı açılarak düzenlenen protesto sonucu İsrail heyeti toplantıdan çıkmak zorunda kalmıştı.

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