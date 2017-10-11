18:55, 11 Ekim 2017 Çarşamba

İdlib bölgesindeki sivillerden TSK intikaline destek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Astana anlaşmaları çerçevesinde intikal edeceği İdlib çatışmasızlık bölgesinde, halkın güvenli bir yaşama kavuşma umutları artıyor.

İdlib gerilimi azaltma/çatışmasızlık bölgesi içinde yer alan batı Halep kırsalındaki Daret İzze ilçesinden siviller, TSK'nın bölgeye ateşkes rejiminin takibi amacıyla gözlem noktaları kurmak için yapacağı intikali değerlendirdi.

İlçedeki Kinan Hastanesi Müdürü Muhammed Abbas, Türk ordusunun Astana'da varılan çatışmasızlık bölgeleri anlaşması çerçevesinde intikal edeceğini bildiklerini vurgulayarak, intikal ile birlikte, çatışmaların son bulacağını söyledi.

18 yaşındaki Ağit Reşit de TSK’nın İdlib’e girmesiyle birlikte rejimin bölgeye düzenlediği saldırıların ve güvenlik sorunlarının son bulacağını ifade ett

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"HAYAT NORMALE DÖNECEK"

48 yaşındaki Cemil Derviş de Türk ordusunu sevgi ile karşılayacaklarını dile getirerek, "Türk ordusu İdlib'de hayatımızı 180 derece değiştirecek. Normal, güvenilir ve akıcı günlük hayatımıza yeniden kavuşacağız. Hayat normale dönecek." ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki sağlık çalışanı Abbud Hulu, TSK'nın İdlib’e girişiyle birlikte günlük hayatlarında olumlu değişiklikler olacağına işaret ederek, "Her şey daha iyi olacak, hayat daha güzel olacak. İnsanlar rahat uyuyacak, saldırılar olmayacak. Gıda ürünleri, eğitim, okullar her şey olacak." diye konuştu.

"GÖÇ EDEN İNSANLAR EVLERİNE GERİ DÖNECEK"

22 yaşındaki Muhammed Mustafa da, "TSK'nın girişi ile birlikte, özlediğimiz normal hayatın geri dönmesi, okulların ve üniversitelerin yeniden açılmasını bekliyoruz." dedi.

TSK unsurlarının İdlib’deki belirli noktalara konuşlanmasıyla yerel meclislerin üzerine düşecek görevi yerine getireceğini belirten Mustafa, "Bombardımandan ötürü göç son bulacak. Göç eden insanlar evlerine geri dönecek. Bunu bekliyoruz." diye konuştu.

"PKK'NIN İDLİB'E DE YAYILMASI ENGELLENECEK"

49 yaşındaki memur Yahya Lüle de PKK/PYD'nin İdlib üzerindeki emellerine dikkati çekerek, "PYD'nin Kürdistan haritası ta Akdeniz'e ulaşıyor. Bu hedefi gerçekleştirmek için Bereket Dağı bir, Daret İzze’yi iki, kontrol altına almayı planlıyorlar. Bu dağı almakla beraber İdlib ili ve kırsalı PKK’nın kontrolüne girecek. Türk ordusunun intikaliyle PKK'nın İdlib'e de yayılması engellenecek." ifadelerini kullandı.

TSK, Suriye'deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib çatışmasızlık bölgesine intikal edecek.

Türkiye, Rusya ve İran'ın vardığı anlaşma gereği, İdlib çatışmasızlık bölgesi, İdlib ili ile, komşusu Halep, Lazkiye ve Hama'nın belirli kısımlarını kapsıyor.

Türk askeri unsurlarının intikali ile rejim ve muhalifler arasındaki ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve krizin barışçıl çözümü için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak hedefleniyor.