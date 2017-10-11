19:12, 11 Ekim 2017 Çarşamba

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson'la 'vize krizini' görüştü





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri bakanları, Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınması konusunu değerlendirdi.

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