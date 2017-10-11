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Ortadoğu
19:33, 11 Ekim 2017 Çarşamba

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'Arap devletleri bölünme tehlikesiyle karşı karşıya'
'Arap devletleri bölünme tehlikesiyle karşı karşıya'

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arap dünyasının trajedisinin sadece terör tehdidiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda 'bölünme tehlikesiyle' de karşı karşıya kalındığını belirtti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arap dünyasının trajedisinin sadece terör tehdidiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda "bölünme tehlikesiyle" de karşı karşıya kalındığını belirtti.

Kahire'deki Nasır Yüksek Askeri Akademisi’nden bir heyeti kabulünde konuşan Ebu Gayt, “Arap dünyasının içinde bulunduğu trajedi sadece devletlerin içindeki veya sınırlardaki terör örgütlerinin tehditleriyle sınırlı değil. Bizzat milli devletlerin kendileri bölünmenin eşiğine gelmiştir.” dedi.

Ebu Gayt, özellikle Suriye ve Irak’ın bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Ortak Arap Askeri Gücü’nün oluşturulması projesi son derece isabetli bir fikir. Ancak bu konuda Arap ülkeleri arasında ciddi bir irade bulunmuyor. Öyle anlaşılıyor ki Arap yönetimleri böyle bir askeri güce ihtiyaç olmağı kanaatinde. Askeri seviyede buna karar verildiğinde Arap Birliği projeye destek vermeye hazırdır. Mevcut durumda atılabilecek en uygun adım Suriye için Arap Gözlemci Gücü oluşturmaktır.”

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde Mart 2015’te düzenlenen Arap ülkeleri zirvesinde, Ortak Arap Askeri Gücü’nün oluşturulması konusunda fikir birliğine varılmış, ancak proje hayat geçirilememişti.



İlgili Konular Arap Birliği Arap devletleri
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