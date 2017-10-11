AB'de hava kirliliği her yıl 400 bin kişiyi öldürüyor

Avrupa şehirlerinde yaşayan birçok kişinin, hava kirliliğine maruz kaldığı, bunun her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi.
Avrupa Çevre Ajansı (EEA), "Avrupa'da Hava Kalitesi-2017" raporunu yayımladı. Raporda, hava kirliliğine en fazla ulaşım, tarım, enerji santralleri, endüstri ve evlerdeki günlük kullanımların sebep olduğu kaydedildi.
Raporda görüşlerine yer verilen EEA Genel Direktörü Hans Bruyninckx, "Toplum olarak hava kirliliğinin yol açtığı maliyeti kabul etmemeliyiz. Temiz ulaşım, enerji ve tarım için kararlı ve akıllıca yatırımlar yaparsak, hava kirliliğiyle mücadele edebilir, yaşam kalitemizi yükseltebiliriz. Şehirlerde yaşayan insanlar da temiz hava soluma hakkına sahip." ifadelerini kullandı.
Raporda, kirli hava koşullarının Avrupa Birliği'nde (AB) yıllık yaklaşık 400 bin, Avrupa genelinde ise 500 bin kişinin erken ölümüne yol açtığı bildirildi.
Avrupa'daki hava kalitesinde uygulanan politikalar ve teknolojik gelişmeler sonucunda geçmiş yıllara kıyasla iyileşme olduğuna dikkat çekilen raporda, halen hava kirliliğinin Avrupa'da yaşayan kişilerin sağlığını ciddi boyutta etkilediği vurgulandı.
Raporda, hava kirliliği yoluyla insan sağlığına en fazla zarar veren maddelerin parçacıklı madde, nitrojen dioksit ve ozon olduğu belirtildi.
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