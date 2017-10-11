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Güncelleme: 19:58, 11 Ekim 2017 Çarşamba

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Savcıya silahlı saldırı soruşturmasında 2 tutuklama
Savcıya silahlı saldırı soruşturmasında 2 tutuklama

Antalya Korkuteli ilçesi Cumhuriyet Savcısı Küçüköner'i silahla yaralayan polis memuru ile zabıt katibi eşi tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner'i silahla yaralayan polis memuru ile zabıt katibi eşinin tutuklandığı bildirildi.

Polis memuru Turgut A'nın jandarmadaki, eşi Şerife A'nın da emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan Turgut A, geniş güvenlik önlemi altında Korkuteli Adliye Binası'nın arka kapısına getirildi. Zanlı, jandarma aracı kapıya kadar yanaştırılarak, adliye binasına alındı. Polis memurunun adliyede zabıt kabiti olarak çalışan eşi Şerife A. da adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta susma hakkını kullanan polis memuru ve eşi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede susma hakkını kullanmaya devam eden Turgut A'nın sadece "Pişmanım" dediği öğrenildi.

Zabıt katibi Şerife A'nın da mahkemede, kavganın izin ve rapor durumundan kaynaklandığını söylediği belirtildi.

Polis memuru Turgut A, "Kasten öldürmeye teşebbüs", eşi Şerife A. ise "Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım" suçlamasıyla tutuklandı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasından çıkartılan zanlılar, Antalya L Tipi Cezaevine gönderildi.

Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makam odasında dün aynı adliyede çalışan zabıt katibesi Şerife A'nın İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Turgut A. tarafından beylik tabancasıyla vurularak ağır yaralanmış, hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilmişti.

Olayla ilgili Turgut A ile eşi Şerife A. gözaltına alınmış, zanlılıar emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.



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