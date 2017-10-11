İspanya Başbakanı'ndan, Katalonya'nın diyalog ve arabulucu önerilerine ret

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un, bağımsızlık ilanının askıya alınmasındaki gerekçe olarak sunduğu "diyalog kapısını açma" ve "arabulucu arama" önerilerini kabul etmediğini bildirdi.
Ayrıca İspanya'da, hükümet ve ana muhalefet partisi, Katalonya'daki bağımsızlık girişimini sonlandırmak için ortak hareket etme kararı aldı.
Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerini durdurmak için muhalefetteki kilit siyasi partilerin desteğini alan hükümet, Katalonya'nın özerklik haklarının kısmi olarak askıya alınması ve anayasal reform çalışmalarının başlatılması yönünde adımlar atacağını açıkladı.
Ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine karşı hükümetin anayasal çerçevede alacağı kararlara destek verdiklerini duyurdu. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un, Katalonya yerel yönetimine yönelttiği "bağımsızlık ilan ettiniz mi etmediniz mi?" sorusuna cevap verilmesi gerektiğini vurgulayan Sanchez, ülke tarihinde ilk kez uygulanması gündeme gelen Katalonya'nın özerklik haklarının askıya alınması kararının "ölçülü ve kısmi" olması için hükümetle görüş birliğinde bulunduklarını dile getirdi.
Sanchez ayrıca Başbakan Mariano Rajoy ile yaptığı görüşmede, Katalonya krizinin çözümü için anayasal reform çalışmalarının başlatılması yönünde karara vardıklarını söyledi. PSOE lideri, partisinin girişimiyle mecliste kurulacak özerk yönetim sistemlerini araştırma komisyonunun çalışmalarını tamamlamasının ardından 6 ay içinde anayasal reform önerisinin parlamentoya getirileceğini duyurdu.
Katalonya yönetimi ise İspanya yönetimi ile diyalogun başlatılmasını istiyor. Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, Katalan televizyonu TV3'e verdiği demeçte "Şu anda soru sorma değil, uzatılan diyalog eline cevap verme zamanı." ifadelerini kullandı. Diyaloğa başlamak için İspanya hükümetinden "tarih, yer ve saat beklediklerini" söyleyen Turull, "İspanyol devletinin diyaloga başlama arzusunu görmek için haftalarca beklemeye gerek yok." dedi.
Sözcü Turull, özerklik haklarının askıya alınmasını öngören 155. maddenin İspanya hükümeti tarafından uygulanması halinde, bunun "diyalog arzusu olmadığı anlamına geleceğini ve bu durumda Katalan hükümetinin halkına verdiği sözü tutacağını" ileri sürdü.
Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ise CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, İspanya hükümetine diyalog masasına şartsız oturma önerisinde bulundu. "İspanya devleti, Katalonya'da yaşananları yok sayamaz. Masaya oturup konuşmalılar." diyen Puigdemont, müzarekere masasında her iki taraftan ikişer temsilci olmasını istedi.
Öte yandan İspanya Ulusal Mahkeme Yargıcı Carmen Lamela, "devlete karşı ayaklanma" suçlamasıyla haklarında soruşturma açtığı Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluis Trapero ile bağımsızlık yanlısı sivil girişimlere öncülük eden Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) ve Omnium Cultural Derneklerinin başkanlarını 16 Ekim Pazartesi günü ikinci kez ifade vermeye çağırdı.
Öte yandan, İspanya Başbakanı Rajoy, Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un, bağımsızlık ilanının askıya alınmasındaki gerekçe olarak sunduğu "diyalog kapısını açma" ve "arabulucu arama" önerilerini kabul etmediğini bildirdi.
İspanya Parlamentosunda konuşan Rajoy, "İspanyol ulusunun bölünmezliği ve İspanya'nın ulusal egemenliği müzakere edilemez." dedi.
Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasına yönelik bir diyaloğun "kabul edilmesinin imkansız" olduğunu vurgulayan Rajoy, bunun dışında anayasal reform, altyapı yatırımları, ekonomik durum, dil (Katalanca) gibi diğer konularda her zaman konuşmaya açık olduklarını söyledi.
İspanya Başbakanı Rajoy, Katalonya yönetiminin bağımsızlık ilanını askıya alma gerekçesi olan "diyalog kapısını açma" ve "arabulucu bulma" önerilerini kabul etmedi
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