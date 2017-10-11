Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
01:12, 12 Ekim 2017 Perşembe
Irak
Güncelleme: 23:32, 11 Ekim 2017 Çarşamba

  • Paylaş
IKBY'den 'Irak Kerkük'e operasyon başlatacak' iddiası
IKBY'den 'Irak Kerkük'e operasyon başlatacak' iddiası

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Ajansı, Irak merkezi hükümetinin Kerkük vilayetine yönelik operasyon hazırlığında olduğunu iddia etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Irak merkezi hükümetinin Kerkük vilayetine yönelik operasyon hazırlığında olduğunu ileri sürdü.

Güvenlik Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıkamada, "Irak güçleri, Haşdi Şabi ve federal polis güçlerinin Kerkük'ün güney ve batısıyla Musul'un kuzeyinden saldırıya geçeceğine dair mesajlar alıyoruz." denildi.

Açıklamada, Irak merkezi hükümetinin düzenleyeceği operasyonun nasıl olacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Öte yandan IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Havrami de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "olası herhangi bir saldırıdan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin sorumlu olacağını" ifade etti.



İlgili Konular ırak IKBY
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Irak Haberleri
IKBY'den 'Irak Kerkük'e operasyon başlatacak' iddiası
IKBY'den 'Irak Kerkük'e operasyon başlatacak' iddiası

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Ajansı, Irak merkezi hükümetinin Kerkük vilayetine yönelik operasyon hazırlığında olduğunu iddia etti
İspanya Başbakanı'ndan Katalonya'nın diyalog ve arabulucu önerilerine ret
İspanya Başbakanı'ndan, Katalonya'nın diyalog ve arabulucu önerilerine ret

İspanya Başbakanı Rajoy, Katalonya yönetiminin bağımsızlık ilanını askıya alma gerekçesi olan "diyalog kapısını açma" ve "arabulucu bulma" önerilerini kabul etmedi
AB'de hava kirliliği her yıl 400 bin kişiyi öldürüyor
AB'de hava kirliliği her yıl 400 bin kişiyi öldürüyor

Avrupa şehirlerinde yaşayan birçok kişinin, hava kirliliğine maruz kaldığı, bunun her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne yol açtığı duyuruldu
Arap devletleri bölünme tehlikesiyle karşı karşıya'
'Arap devletleri bölünme tehlikesiyle karşı karşıya'

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arap dünyasının trajedisinin sadece terör tehdidiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda 'bölünme tehlikesiyle' de karşı karşıya kalındığını belirtti.
Suriye'de 13 milyon insan yardıma muhtaç'
'Suriye'de 13 milyon insan yardıma muhtaç'

BM Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Moumtzis, "Şu anda Suriye'de halihazırda 13 milyon insan yardıma muhtaç durumda. Kışın gelmesiyle birlikte yardımları planlamak için Türkiye'de bulunuyoruz." dedi.
İdlib bölgesindeki sivillerden TSK intikaline destek
İdlib bölgesindeki sivillerden TSK intikaline destek

Suriye'nin İdlib çatışmasızlık bölgesindeki siviller Türk Ordusunun intikaliyle güvenli bir yaşama kavuşmayı bekliyor
Fas ta İsrail heyetine tepki
Fas’ta İsrail heyetine tepki

Fas Danışmanlar Meclisi'nde düzenlenen uluslararası sempozyuma katılmak için ülkeye gelen İsrail heyetine tepkiler meclise verilen soru önergesiyle devam ediyor.
AB'den Katalonya'ya çağrı
AB'den Katalonya'ya çağrı

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, "Komisyon, İspanya'daki anayasal düzene tam saygı gösterilmesi çağrısını yineliyor." dedi.
Japonya'da ABD üssü için gürültü tazminatı kararı
Japonya'da ABD üssü için gürültü tazminatı kararı

Japonya'da mahkeme, Fussa şehrindeki ABD'ye ait Yokota Hava Üssü'nden kalkan uçakların yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle çevre sakinlerine 610 milyon yen (yaklaşık 20 milyon lira) tazminat ödenmesine hükmetti.
Yemen'e giden 10 tır dolusu yardıma el koyuldu
Yemen'e giden 10 tır dolusu yardıma el koyuldu

Yemen'de Husiler, Taiz'e giden 10 tır dolusu yardım malzemesine el koydu
Kırım'da 15 Tatar gözaltına alındı
Kırım'da 15 Tatar gözaltına alındı

Kırım Tatarlarının evlerinde Rus güvenlik güçlerince yapılan arama sonrası 15 Kırım Tatarının Akmescit'teki FSB merkezine götürüldüğü bildirildi
Malezya'da II Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı
Malezya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı

Malezya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın patlaması sonucu bir Bangladeşli inşaat işçisi hayatını kaybetti
Fas tan Katalonya referandumu açıklaması
Fas’tan Katalonya referandumu açıklaması

Fas, İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Bölgesi'nin tek taraflı bağımsızlık ilanını tanımadığını açıkladı.
Şam'da intihar saldırısı
Şam'da intihar saldırısı

Suriye devlet televizyonu, başkent Şam'daki polis merkezi yakınlarında iki intihar bombacısının saldırı düzenlediğini aktardı.
Yahudi işgalcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Yahudi işgalcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 300 Yahudi işgalcinin, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği bildirildi
Belçika'daki yanlı PKK kararına savcılıktan itiraz
Belçika'daki yanlı PKK kararına savcılıktan itiraz

Temyiz mahkemesine yapılan itirazda, "silahlı mücadele ve terör örgütü" ayrımını yapan ilgili kanunun PKK'lılara uygulanamayacağı belirtildi

Haberler

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 24'üncü gününde
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 24'üncü gününde

İbadi: Referandum iptal edilmeden müzakere yok
İbadi Referandum iptal edilmeden müzakere yok

IKBY ile Bağdat yönetimi 4 madde üzerinde anlaştı
IKBY ile Bağdat yönetimi 4 madde üzerinde anlaştı

Irak'taki Hemrin Dağları DEAŞ'tan kurtarıldı
Irak'taki Hemrin Dağları DEAŞ'tan kurtarıldı

Irak'tan, Türkiye ve İran'a 'IKBY sınır kapılarının kapatılması' talebi
Irak'tan Türkiye ve İran'a 'IKBY sınır kapılarının kapatılması' talebi

'Türkiye ile İran, Suriye ve Irak'ın istikrarında önemli bir rol oynuyor'
Türkiye ile İran Suriye ve Irak'ın istikrarında önemli bir rol

Celal Talabani cuma günü toprağa verilecek
Celal Talabani cuma günü toprağa verilecek

Irak'tan Kuveyt'e 'savaş tazminatına karşılık' doğalgaz
Irak'tan Kuveyt'e 'savaş tazminatına karşılık' doğalgaz






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 