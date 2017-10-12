Koalisyon uçağı Rakka'da sivilleri vurdu: 14 ölü

Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka kentinde düzenlenen hava saldırısında 14 sivilin öldüğü bildirildi.
"Rakka Sessizce Katlediliyor" isimli aktivist ağının sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait bir savaş uçağının, Humus'un Tedmur ilçesinde, Rakka kentine göç eden iki aileye düzenlediği hava saldırısında 14 sivilin öldüğü belirtildi.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkede ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlattığı hava saldırılarında şimdiye kadar 674'ü çocuk, 504'ü kadın 2 bin 286 sivilin öldüğünü duyurdu.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, 23 Eylül 2014'te Suriye'de DEAŞ ile mücadele kapsamında operasyonlara başlamıştı.
Birleşik Krallık'ın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Duncan, "Oylama yasa dışıydı ve hukukun üstünlüğünün altını oymaya yönelik bir girişimdi. Buna dayanan hiçbir bağımsızlık ilanınını tanımayacağız." dedi.
Suriye'nin kuzeyinde, DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka kentinde düzenlenen hava saldırısında 14 sivilin öldüğü bildirildi.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi, Mısır'da tutuklu bulunan kızı Ula için kaleme aldığı açık mektupta "İnşallah bu zulüm günleri geçecek ve sen sağ salim bir şekilde eşinle beraber evine, ailene döneceksin." ifadelerini kullandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Ajansı, Irak merkezi hükümetinin Kerkük vilayetine yönelik operasyon hazırlığında olduğunu iddia etti
İspanya Başbakanı Rajoy, Katalonya yönetiminin bağımsızlık ilanını askıya alma gerekçesi olan "diyalog kapısını açma" ve "arabulucu bulma" önerilerini kabul etmedi
Avrupa şehirlerinde yaşayan birçok kişinin, hava kirliliğine maruz kaldığı, bunun her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne yol açtığı duyuruldu
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arap dünyasının trajedisinin sadece terör tehdidiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda 'bölünme tehlikesiyle' de karşı karşıya kalındığını belirtti.
BM Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Moumtzis, "Şu anda Suriye'de halihazırda 13 milyon insan yardıma muhtaç durumda. Kışın gelmesiyle birlikte yardımları planlamak için Türkiye'de bulunuyoruz." dedi.
Suriye'nin İdlib çatışmasızlık bölgesindeki siviller Türk Ordusunun intikaliyle güvenli bir yaşama kavuşmayı bekliyor
Fas Danışmanlar Meclisi'nde düzenlenen uluslararası sempozyuma katılmak için ülkeye gelen İsrail heyetine tepkiler meclise verilen soru önergesiyle devam ediyor.
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, "Komisyon, İspanya'daki anayasal düzene tam saygı gösterilmesi çağrısını yineliyor." dedi.
Japonya'da mahkeme, Fussa şehrindeki ABD'ye ait Yokota Hava Üssü'nden kalkan uçakların yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle çevre sakinlerine 610 milyon yen (yaklaşık 20 milyon lira) tazminat ödenmesine hükmetti.
Yemen'de Husiler, Taiz'e giden 10 tır dolusu yardım malzemesine el koydu
Kırım Tatarlarının evlerinde Rus güvenlik güçlerince yapılan arama sonrası 15 Kırım Tatarının Akmescit'teki FSB merkezine götürüldüğü bildirildi
Malezya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın patlaması sonucu bir Bangladeşli inşaat işçisi hayatını kaybetti
Fas, İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Bölgesi'nin tek taraflı bağımsızlık ilanını tanımadığını açıkladı.