08:37, 12 Ekim 2017 Perşembe

ABD Yüksek Mahkemesinden 'seyahat yasağı' kararı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin "nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkenin vatandaşlarına" getirmek istediği seyahat yasağına ilişkin davayı, konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmış olması gerekçesiyle reddetti.

Yüksek Mahkeme konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump yönetiminin 24 Eylül'de çıkardığı "seyahat kısıtlamalarını içeren yeni düzenlemenin, önceki seyahat yasağı ve onunla ilgili hukuki süreçleri hükümsüz kıldığına" dikkat çekildi.

Yeni düzenlemeyle önceki seyahat yasağının anlamının kalmadığı vurgulanan açıklamada, bu durumda ABD 4. Temyiz Mahkemesi ile 9. Temyiz Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararlarının da geçersiz olduğu belirtildi.

Öte yandan Yüksek Mahkemenin bu kararının ardından Trump yönetiminin önceki seyahat yasağının yerine 24 Eylül'de getirdiği yeni seyahat kısıtlaması düzenlemesiyle ilgili şu anda herhangi bir hukuki engelin bulunmadığı kaydedildi.

Son düzenlemeyle ilgili federal veya eyalet düzeyinde henüz hukuki bir adım atılmazken, Amerikalı Müslümanlar ve listeye sonradan eklenen ülke vatandaşları duruma tepki gösteriyor.

YENİ DÜZENLEME 18 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

ABD Başkanı Trump, İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Çad, Kuzey Kore ve Venezuela vatandaşlarına sıkı güvenlik kontrolleri ve buna bağlı seyahat kısıtlamaları öngören yeni bir karara imza atmıştı.

Trump'ın önceki "seyahat yasağının" yerini alacak olan ve 24 Eylül'de imzalanan kararın 18 Ekim'de yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Önceki listede yer alan Sudan yeni listede yer almazken Kuzey Kore, Venezuela ve Çad yeni listeye eklenmişti.

Trump yönetimi, mart ayında, nüfusunun çoğunluğu Müslüman İran, Suriye, Sudan, Somali, Yemen ve Libya vatandaşlarına 90 gün boyunca yeni vize verilmemesi ve ülkeye yapılan tüm mülteci kabullerinin 120 gün süreyle durdurulması yönünde karar almıştı. Yargıya takılan söz konusu karar, ABD Adalet Bakanlığı tarafından Yüksek Mahkemeye taşınmıştı.