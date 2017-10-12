Ege Denizi'nde gece yarısı deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.49'da Yunanistan'ın Magnesia Adası açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Dışişleri Bakanlığı, "Danimarka'nın, İbrohimjon Asparov adlı şahsın Türkiye’ye iadesini mesnetsiz iddialar öne sürerek reddetmesi, terörizme karşı uluslararası düzeyde yürütülen çabalara da bir darbe teşkil etmektedir" ifadesi kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib çatışmasızlık bölgesine intikal için keşif yaptı
Antalya Korkuteli ilçesi Cumhuriyet Savcısı Küçüköner'i silahla yaralayan polis memuru ile zabıt katibi eşi tutuklandı
Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi, HSK tarafından ihraç edilen savcı Sarıkaya'nın itiraflarıyla gündeme gelen Şemdinli davasında, sanık astsubaylar Kaya ve İldeniz ile PKK itirafçısı Ateş'in yeniden yargılanmasına karar verdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.
PKK'nın "Ağrı bölge sorumlusu" olduğu iddia edilen kişinin de aralarında yer aldığı 6 şüpheli tutuklandı.
FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan zanlılardan 16'sı tutuklandı.
YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin düzenlemeleri yarın açıklayacak.
Sırbistan ziyaretinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet iki ülke arasında toplam 16 imzaladı
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor
Hürriyet yazarı Vahap Munyar, MÜSİAD'ın hazırladığı yeni faizsiz finansal sistemi tanıttı. İşte Munyar'ın o yazısı:
Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, "Osmanlı İmparatorluğu'nun 141 şehrinden olduğu gibi Suriye'nin İdlib, Lazkiye, Bab, Halep ve Şam şehirlerinden gelen askerler de Çanakkale'yi canla başla savundu." dedi.
Türkiye'nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı Helikopter-MİLDAR'ın Savunma Sanayii Müsteşarlığı heyetince kabulü gerçekleşti.
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, "Geleceğin global şirketlerinden biri olmak istiyorsak 10 yıl içerisinde dünya ekonomisinin yüzde 50'sini oluşturacağı öngörülen Çin ve Hindistan pazarlarında var olmak zorundayız. Sadece Avrupa merkezli bakış açısıyla büyümenin ve gelişmenin bize yetmeyeceğinin farkındayız" dedi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından 27 Ocak 2016'dan önce 38 yaşını tamamlayanlar ve 1979 yılı doğumluların dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakları 31 Aralık'ta sona erecek