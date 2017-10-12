Mattis: Vize sorunu iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkilemedi

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Türkiye ile ABD arasındaki vize sorununun iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkilemediğini ve Türkiye ile yakın çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Florida eyaletine giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, Türkiye ile ABD’nin karşılıklı vize işlemlerini askıya almasına yönelik soruları da cevapladı..
Türkiye ile ABD arasındaki vize krizinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri nasıl etkilediğine yönelik bir soruya Mattis şöyle yanıt verdi:
"Türkiye on yıllardır NATO müttefikimiz ve Türkiye sınırları içinde aktif çatışmanın olduğu tek NATO ülkesi. Yakın işbirliğimizi ve iletişimimizi sürdürüyoruz. Askeri etkileşim ve entegrasyonumuz bundan etkilenmedi. İncirlik tamamen açık. Ayrışma (iletişim) kanalımız açık. Kuzey Irak, Kuzey Suriye ve Türkiye’nin güneyinde operasyonlarımız olduğu için hava kuvvetlerimiz birbiriyle konuşuyor.”
İki ülke arasındaki diplomatik krizin gelecekteki operasyonları etkileyip etkilemeyeceğine yönelik bir soruya ise Mattis bu konuda spekülasyon yapamayacağını ifade etti ancak geçmiş diplomatik sorunların askeri operasyonları etkilemediğini hatırlattı.
Mattis şu ifadeleri kullandı:
“Bu konuda spekülasyon yapmak istemem. Bazı karmaşık durumlar her olduğunda askeri ilişkilerimiz bozulacak mı diye duyarım ancak açık söyleyeyim daha önce bu olmadı. (Türkiye) bir NATO ortağı ve ortak düşmanımıza karşı birlikte durmak için çok çalışacağız. Askeri olarak birlikte çok iyi çalışıyoruz.”
ABD Savunma Bakanı Mattis Türkiye ile ABD arasındaki vize sorununun iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkilemediğini ve Türkiye ile yakın çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
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