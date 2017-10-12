Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
09:27, 12 Ekim 2017 Perşembe
Amerika
Güncelleme: 08:56, 12 Ekim 2017 Perşembe

  • Paylaş
Mattis: Vize sorunu iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkilemedi
Mattis: Vize sorunu iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkilemedi

ABD Savunma Bakanı Mattis Türkiye ile ABD arasındaki vize sorununun iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkilemediğini ve Türkiye ile yakın çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Türkiye ile ABD arasındaki vize sorununun iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkilemediğini ve Türkiye ile yakın çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Florida eyaletine giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, Türkiye ile ABD’nin karşılıklı vize işlemlerini askıya almasına yönelik soruları da cevapladı..

Türkiye ile ABD arasındaki vize krizinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri nasıl etkilediğine yönelik bir soruya Mattis şöyle yanıt verdi:

"Türkiye on yıllardır NATO müttefikimiz ve Türkiye sınırları içinde aktif çatışmanın olduğu tek NATO ülkesi. Yakın işbirliğimizi ve iletişimimizi sürdürüyoruz. Askeri etkileşim ve entegrasyonumuz bundan etkilenmedi. İncirlik tamamen açık. Ayrışma (iletişim) kanalımız açık. Kuzey Irak, Kuzey Suriye ve Türkiye’nin güneyinde operasyonlarımız olduğu için hava kuvvetlerimiz birbiriyle konuşuyor.”

İki ülke arasındaki diplomatik krizin gelecekteki operasyonları etkileyip etkilemeyeceğine yönelik bir soruya ise Mattis bu konuda spekülasyon yapamayacağını ifade etti ancak geçmiş diplomatik sorunların askeri operasyonları etkilemediğini hatırlattı.

Mattis şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuda spekülasyon yapmak istemem. Bazı karmaşık durumlar her olduğunda askeri ilişkilerimiz bozulacak mı diye duyarım ancak açık söyleyeyim daha önce bu olmadı. (Türkiye) bir NATO ortağı ve ortak düşmanımıza karşı birlikte durmak için çok çalışacağız. Askeri olarak birlikte çok iyi çalışıyoruz.”



İlgili Konular ABD Türkiye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
Mattis Vize sorunu iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkilemedi
Mattis: Vize sorunu iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkilemedi

ABD Savunma Bakanı Mattis Türkiye ile ABD arasındaki vize sorununun iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkilemediğini ve Türkiye ile yakın çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
ABD Yüksek Mahkemesinden 'seyahat yasağı' kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin "nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına" getirmek istediği seyahat yasağıyla ilgili davayı reddetti. Mahkeme, karara gerekçe olarak, yönetimin konuyla ilgili yeni düzenleme yapmış olmasını gösterdi.
İngiltere Katalonya'daki dayanan bağımsızlık girişimini tanımayacak
İngiltere Katalonya'daki dayanan bağımsızlık girişimini tanımayacak

Birleşik Krallık'ın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Duncan, "Oylama yasa dışıydı ve hukukun üstünlüğünün altını oymaya yönelik bir girişimdi. Buna dayanan hiçbir bağımsızlık ilanınını tanımayacağız." dedi.
Koalisyon uçağı Rakka'da sivilleri vurdu 14 ölü
Koalisyon uçağı Rakka'da sivilleri vurdu: 14 ölü

Suriye'nin kuzeyinde, DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka kentinde düzenlenen hava saldırısında 14 sivilin öldüğü bildirildi.
Karadavi'den Mısır cezaevindeki kızına 'açık mektup'
Karadavi'den Mısır cezaevindeki kızına 'açık mektup'

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi, Mısır'da tutuklu bulunan kızı Ula için kaleme aldığı açık mektupta "İnşallah bu zulüm günleri geçecek ve sen sağ salim bir şekilde eşinle beraber evine, ailene döneceksin." ifadelerini kullandı.
IKBY'den 'Irak Kerkük'e operasyon başlatacak' iddiası
IKBY'den 'Irak Kerkük'e operasyon başlatacak' iddiası

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Ajansı, Irak merkezi hükümetinin Kerkük vilayetine yönelik operasyon hazırlığında olduğunu iddia etti
İspanya Başbakanı'ndan Katalonya'nın diyalog ve arabulucu önerilerine ret
İspanya Başbakanı'ndan, Katalonya'nın diyalog ve arabulucu önerilerine ret

İspanya Başbakanı Rajoy, Katalonya yönetiminin bağımsızlık ilanını askıya alma gerekçesi olan "diyalog kapısını açma" ve "arabulucu bulma" önerilerini kabul etmedi
AB'de hava kirliliği her yıl 400 bin kişiyi öldürüyor
AB'de hava kirliliği her yıl 400 bin kişiyi öldürüyor

Avrupa şehirlerinde yaşayan birçok kişinin, hava kirliliğine maruz kaldığı, bunun her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne yol açtığı duyuruldu
Arap devletleri bölünme tehlikesiyle karşı karşıya'
'Arap devletleri bölünme tehlikesiyle karşı karşıya'

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arap dünyasının trajedisinin sadece terör tehdidiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda 'bölünme tehlikesiyle' de karşı karşıya kalındığını belirtti.
Suriye'de 13 milyon insan yardıma muhtaç'
'Suriye'de 13 milyon insan yardıma muhtaç'

BM Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Moumtzis, "Şu anda Suriye'de halihazırda 13 milyon insan yardıma muhtaç durumda. Kışın gelmesiyle birlikte yardımları planlamak için Türkiye'de bulunuyoruz." dedi.
İdlib bölgesindeki sivillerden TSK intikaline destek
İdlib bölgesindeki sivillerden TSK intikaline destek

Suriye'nin İdlib çatışmasızlık bölgesindeki siviller Türk Ordusunun intikaliyle güvenli bir yaşama kavuşmayı bekliyor
Fas ta İsrail heyetine tepki
Fas’ta İsrail heyetine tepki

Fas Danışmanlar Meclisi'nde düzenlenen uluslararası sempozyuma katılmak için ülkeye gelen İsrail heyetine tepkiler meclise verilen soru önergesiyle devam ediyor.
AB'den Katalonya'ya çağrı
AB'den Katalonya'ya çağrı

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, "Komisyon, İspanya'daki anayasal düzene tam saygı gösterilmesi çağrısını yineliyor." dedi.
Japonya'da ABD üssü için gürültü tazminatı kararı
Japonya'da ABD üssü için gürültü tazminatı kararı

Japonya'da mahkeme, Fussa şehrindeki ABD'ye ait Yokota Hava Üssü'nden kalkan uçakların yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle çevre sakinlerine 610 milyon yen (yaklaşık 20 milyon lira) tazminat ödenmesine hükmetti.
Yemen'e giden 10 tır dolusu yardıma el koyuldu
Yemen'e giden 10 tır dolusu yardıma el koyuldu

Yemen'de Husiler, Taiz'e giden 10 tır dolusu yardım malzemesine el koydu
Kırım'da 15 Tatar gözaltına alındı
Kırım'da 15 Tatar gözaltına alındı

Kırım Tatarlarının evlerinde Rus güvenlik güçlerince yapılan arama sonrası 15 Kırım Tatarının Akmescit'teki FSB merkezine götürüldüğü bildirildi

Haberler

Türkiye'den Danimarka'ya DEAŞ tepkisi
Türkiye'den Danimarka'ya DEAŞ tepkisi

ABD Dışişleri'nden 'vize krizi' ile ilgili önemli itiraf
ABD Dışişleri'nden 'vize krizi' ile ilgili önemli itiraf

Türkiye'den Bosna Hersek Seçim Komisyonu'na destek
Türkiye'den Bosna Hersek Seçim Komisyonu'na destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile 'vize krizi' hakkında ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile 'vize krizi' hakkında ilk açıklama

Türkiye-İran ilişkilerinde yeni dönem
Türkiye-İran ilişkilerinde yeni dönem

ABD, Türkiye'den yapılan vize başvurularını askıya aldı
ABD Türkiye'den yapılan vize başvurularını askıya aldı

Mülteci krizi ve Türkiye: Ahlaki realizm | ANALİZ
Mülteci krizi ve Türkiye Ahlaki realizm ANALİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile telefonda görüştü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 