09:41, 12 Ekim 2017 Perşembe

SMDK: Nüfus ve tapu kayıtlarımızı koruyun

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Riyad Seyf, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Rakka'daki tapu ve nüfus kayıtlarının korunmasını istedi.

SMDK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Seyf,Guterres'e gönderdiği mektupta, Suriye halkına dost ülkelerin elçilerinin Rakka'daki söz konusu envanterlerin korunması konusundaki rolünü vurguladı.

Seyf, "Tapu ve nüfus kayıtlarının muhafaza edildiği depoların korunması ve bu amaçla askeri birlikler göndermeniz ve yasal, ahlaki ve siyasi sorumluluğunuzun gereğini yerine getirmeniz gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Seyf, bu kayıtların korunması ile halihazırda bölgede kontrolü elinde bulunduran Münbiç Askeri Konseyi ve PKK/PYD gibi güçlerin icraatlarından, uluslararası koalisyon bünyesinde asker bulunduran tüm ülkelerin sorumlu olduğunu kaydetti.

Rakka'daki söz konusu envanterlerin korunması ve en yakın zamanda güvenli bir yere nakledilmesi için bir ekip kurmaya hazır olduklarına dikkati çeken Seyf, bu kayıtların korunmasının idari alanda daha fazla kaos oluşmasına engel olacağına ve Suriyelilerin Rakka'daki haklarını koruyacağına işaret etti.

Rakka'da PKK/PYD ile DEAŞ arasında çatışmalar yaşanıyor.