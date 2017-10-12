SMDK: Nüfus ve tapu kayıtlarımızı koruyun

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Riyad Seyf, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Rakka'daki tapu ve nüfus kayıtlarının korunmasını istedi.
SMDK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Seyf,Guterres'e gönderdiği mektupta, Suriye halkına dost ülkelerin elçilerinin Rakka'daki söz konusu envanterlerin korunması konusundaki rolünü vurguladı.
Seyf, "Tapu ve nüfus kayıtlarının muhafaza edildiği depoların korunması ve bu amaçla askeri birlikler göndermeniz ve yasal, ahlaki ve siyasi sorumluluğunuzun gereğini yerine getirmeniz gerekmektedir." ifadesini kullandı.
Seyf, bu kayıtların korunması ile halihazırda bölgede kontrolü elinde bulunduran Münbiç Askeri Konseyi ve PKK/PYD gibi güçlerin icraatlarından, uluslararası koalisyon bünyesinde asker bulunduran tüm ülkelerin sorumlu olduğunu kaydetti.
Rakka'daki söz konusu envanterlerin korunması ve en yakın zamanda güvenli bir yere nakledilmesi için bir ekip kurmaya hazır olduklarına dikkati çeken Seyf, bu kayıtların korunmasının idari alanda daha fazla kaos oluşmasına engel olacağına ve Suriyelilerin Rakka'daki haklarını koruyacağına işaret etti.
Rakka'da PKK/PYD ile DEAŞ arasında çatışmalar yaşanıyor.
AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Mogherini, "ABD, sadece 2 yıl önce BMGK'da anlaşmayı onayladı ve şekillenmesinde büyük rol oynadı. Anlaşmaya onay veren aynı ülke anlaşmayı iptal ederse Amerika, dünyanın geri kalanına 'ABD'ye güvenilemez' mesajı verir" dedi
Bangladeş hükümeti, Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplara yardım götüren 3 sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerini yasakladı
Vietnam'da fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 37'ye yükseldi
Brezilya'da eski Devlet Başkanı Rousseff'in mal varlığı donduruldu
Japonya'nın güneybatısındaki Şinmoedake Yanardağı'nın 6 yıl aradan sonra faaliyete geçtiği ve püskürttüğü küllerin etraftaki 4 kente kadar ulaştığı açıklandı
IKBY'ye bağlı Peşmerge'nin Irak ordusunun operasyon düzenleyeceği yönündeki iddialar üzerine Erbil-Musul karayolunu geçici olarak trafiğe kapattığı belirtildi
Rusya, terörle mücadeleye destek adı altında Filipinler hükümetine 5 bin kalaşnikof ile 20 askeri araç hibe etti
İsveç'te, bir kadının cüzdanını çalan hırsıza müdahale eden Müslüman üç genç, ülkede günün kahramanları oldu
ABD Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Royce, ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmemesi gerektiğini söyledi
Rusya'ya bağlı Özerk Tataristan Devlet Başkanı ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı iki ülke arasında ticareti geliştirme konusunda görüştü
Danimarka'da hükümet, terör tehdidi arttığı gerekçesiyle sınır kontrollerini 6 ay daha uzatma kararı aldı
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas ile Fetih'in Mısır'ın başkenti Kahire'deki görüşmelerde uzlaşmaya vardığını duyurdu.
Hakkındaki 'insan hakları savunucularının Arakan ziyaretlerini engellediği' iddialarıyla gündeme gelen BM'nin Myanmar Koordinatörü Lok-Dessallien, bir başka göreve getirilmek üzere görevinden ayrıldı.
Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, Kansas'taki "İsrail'i boykotu" yasaklayan yasayı dava etti
Savunma sistemleri ile ilgili hassas bilgilerin siber saldırıda çalındığı açıklandı
SMDK Başkanı Seyf, BM Genel Sekreteri Guterres'ten, Rakka’daki tapu ve nüfus kayıtlarının korunmasını istedi