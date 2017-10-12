Avustralya'nın askeri bilgileri çalındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avustralya savaş uçakları ve donanma gemilerine ait 30 gigabaytlık gizli verilerin, "Alf" kod adlı hacker tarafından çalındığı bildirildi.
Avustralya Yayın Kurumunda (ABC) yer alan habere göre, Avustralya'nın F-35 savaş uçakları ve gözetleme uçaklarının yanı sıra donanma gemilerine ait 30 gigabaytlık gizli bilgiler, ülkede gösterilen "Home and Away" adlı televizyon dizisindeki karakter "Alf" kodunu kullanan bir hacker tarafından çalındı.
Geçen yıl temmuz ayında çalınan gizli bilgilerin, Avustralya'nın 17 milyar dolarlık F-35 müşterek vuruş savaş uçakları, 4 milyar dolarlık P-8 Poseidon gözetleme uçakları ve C-130 tipi nakliye uçakları ile donanma gemilerine ait olduğu belirtildi.
Saldırının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen gizli bilgileri kimin çaldığını henüz tespit edemediklerini söyleyen Savunma Sanayi Bakanı Christopher Pyne, "Kimin yaptığını bilmiyorum. Bir kaç aktörden biri olabilir. Devlet bağlantılı da olabilir olmayabilir de. Başka şirket için bir kişi de olabilir." ifadelerini kullandı.
Bakan Pyne, söz konusu gizli bilgilerin ulusal güvenlik için bir risk teşkil etmediğini, gerekli önlemlerin alındığını da ifade etti.
"Alf" kodunu kullanan bilgisayar korsanının askeri bilgilere nasıl ulaştığı ise henüz bilinmiyor.
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