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12:30, 12 Ekim 2017 Perşembe
Türkiye ve Dünya gündemi
Güncelleme: 09:31, 12 Ekim 2017 Perşembe

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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Ekim 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Ekim 2017

ABD ile Türkiye arasında vizelerin askıya alınmasının yansımaları izleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib ilindeki çatışmasızlık bölgesine intikali kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Valiler Toplantısı"na katılacak, partisinin genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek.

(Ankara/12.30/14.30/20.30)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından verilecek fahri doktora unvanı takdim törenine katılacak. 

(Trabzon/10.00) 

3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif başkanlığındaki Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyetini kabul edecek.

(Ankara/11.00) 

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayici ve iş adamları ile toplantıya katılacak, basın toplantısı düzenleyecek, kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile toplantıda bir araya gelecek, partisinin il binasını açılışını gerçekleştirecek, şehit Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.

(Denizli/11.00/14.00/14.15/17.00/19.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Endonezya'da düzenlenecek Türkiye-Endonezya Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 8. Dönem Toplantısı ve imza törenine iştirak edecek.

(Cakarta) 

2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde "İstanbul Afet Farkındalık ve Hazırlık Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/13.30)

3- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün ölümünün 30. yılı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'ndaki anma törenine katılacak, Batı Trakya Danışma Kurulu yönetimini kabul edecek.

(Ankara/10.00/12.00) 

4- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 4'üncü Ankara Malatya Tanıtım Günleri açılışına katılacak.

(Ankara/11.00)

5- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda sektör temsilcileriyle buluşacak.

(İstanbul/16.00) ​

6- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'ndeki Valiler Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00) 

7- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ile Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin de katılacağı "Gürcistan Güvenlik ve Savunma Konferansı"nda konuşacak.

(Batum)

8- TBMM'den

- Genel Kurulda İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının görüşmeleri sürecek. 

(TBMM/14.00/13.00) 

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nda ikili görüşmelerinin yanı sıra JP Morgan Chase Yatırımcı Semineri'ne ve G20 oturumlarına katılacak.

(Washington) 

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dokuz Eylül Üniversitesinin Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak akademik yıl açılışına iştirak edecek.

(İzmir/10.00) 

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 15. Bayim Olur musun Franchise ve Markalı Bayilik Fuarı Açılışı'na katılacak.

(İstanbul/11.00) 

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. 

(İstanbul/14.30 ) 

5- TÜİK, ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD ile Türkiye arasında vizelerin askıya alınmasının yansımaları izleniyor.

(Washington/Ankara)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib ilindeki çatışmasızlık bölgesine intikali kapsamındaki gelişmeler izleniyor. 

3- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Erbil) 

4- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar) 

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 



KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 7. Ordu Tanıtım Günleri'ne, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü'nde gerçekleştirilecek "Milli Kültürün Gelişmesinde Eğitimin Rolü" konferansına, Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek "2017-2018 Nizamülmülk Kültür Sanat Sezonu"nun açılışına katılacak.

(İstanbul 12.00/14.00/18.00) 


GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin düzenlemeleri basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/11.00) 


SPOR

1- 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü gününde, 128,6 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı koşulacak.

(Muğla/13.30) 

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu başlayacak.

- Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk ederken, Fenerbahçe Doğuş ise deplasmanda aynı ülkeden Unicaja Malaga ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00/Malaga/22.00) 

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor-Piestanska, İstanbul Üniversitesi-Abdullah Gül Üniversitesi ve TTT Riga-Beşiktaş karşılaşmaları oynanacak.

(Hatay/İstanbul/18.00/Riga/19.30)

4- Hindistan'da devam eden FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda milli takım, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Paraguay ile karşılaşacak. (Navi Mumbai/14.30)



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