Güncelleme: 09:50, 12 Ekim 2017 Perşembe

13 il ile KKTC'de FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı





Mardin merkezli 13 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çeşitli rütbelerdeki 25 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mardin merkezli 13 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlatıldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çeşitli rütbelerdeki 25 askeri personelhakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Mardin, İstanbul, Ankara, Malatya, Burdur, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Adana, Bursa, Konya, İzmir ve Kocaeli ile KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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