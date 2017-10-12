10:10, 12 Ekim 2017 Perşembe

Hamas ile Fetih uzlaşmaya vardı





Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas ile Fetih'in Mısır'ın başkenti Kahire'deki görüşmelerde uzlaşmaya vardığını duyurdu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Heniyye'nin basın danışmanı Tahir en-Nunu, yaptığı yazılı açıklamada, "Heniyye, Hamas ile Fetih'in, Mısır'ın ara buluculuğunda, sabah saatlerinde anlaşmaya vardığını ilan ediyor." ifadesini kullandı. Nunu, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. Filistinli kaynaklar ise Fetih ile Hamas'ın öğle saatlerinde anlaşmanın ayrıntılarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini kaydetti. Mısır ara buluculuğundaki uzlaşı görüşmeleri geçen salı günü başlamıştı.

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