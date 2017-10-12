10:22, 12 Ekim 2017 Perşembe

TÜPRAŞ'taki ölümlü patlamaya ilişkin 7 gözaltı





TÜPRAŞ'ın İzmir Rafinerisi'nde 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dün yaşanan ve TÜPRAŞ'ın İzmir Rafinerisi'nde 4 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında olayı araştırmak üzere 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında, TÜPRAŞ ve taşeron firma yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar içerisinde saha ve teknik sorumlularının da bulunduğu öğrenildi. Bu arada, patlamaya ilişkin delillerin toplanmasına devam edildiği bildirildi. TÜPRAŞ'a ait Aliağa ilçesindeki rafineride dün sabah bakım yapılan tankta meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 işçiden birine olay yerinde müdahale edilmiş diğeri Menemen Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

İlgili Konular TÜPRAŞta patlama tüpraş

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.