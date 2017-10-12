10:29, 12 Ekim 2017 Perşembe

Trump'a partisinden 'İran' çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ed Royce, ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmemesi gerektiğini belirtti.

Cumhuriyetçi Partinin California Temsilcisi Royce, Komitenin "İran'ın bütün tehditleriyle yüzleşmek" başlıklı oturumunda konuştu.

Royce, "Çekilmek yerine anlaşmanın şartlarını sert şekilde dayatmalıyız." ifadesini kullandı.

"Anlaşma çok kötü olabilir, fakat bizim şartları olabilecek en sert şekilde dayatmamız gerektiğine inanıyorum." diyen Royce, Başkan Donald Trump'ın İran'la ilgili bu hafta bir karar vermesi gerektiğine dikkati çekti.

Royce, "Başkanın nasıl bir karar verirse versin bunu açıklaması önem arz ediyor. İran'ın tehditlerine karşı koyabilecek bir sorumlulukla bunu açıklamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Trump, başkanlık kampanyasında yaptığı konuşmalarda, seçimleri kazanması durumunda, 2015'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı "yırtıp atacağını" savunmuştu.

Seçimlerin ardından söylemini devam ettiren Trump'ın bu hafta pazar gününe kadar bir karar vermesi gerekiyor. Trump, geçen hafta yaptığı konuşmada, bu hafta içinde kararını açıklayacağını belirtmişti.