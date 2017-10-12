10:14, 12 Ekim 2017 Perşembe

Tataristan Özbekistan'a petrol ürünleri satacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tataristan Devlet Başkanı Rustam Minnikhanov Kazan’daki Kremlin sarayında Özbekistan Başbakan Yardımcısı Gulomzhon Ibragimov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tataristan Devlet Başkanının bu görüşmede Özbekistan'a petrol ürünleri tedarik etmeyi teklif ettiği bildirildi.

Rustam Minnikhanov, Tataristan ile Özbekistan arasındaki karşılıklı ticaret hacminin mevcut olanakların ikili ilişkilere henüz tam olarak yansımadığını gösterdiğini vurguladı. Minnikhanov, bu nedenle özellikle Tataristan'dan Özbekistan’a hazır petrol ürünlerinin tedarik edilmesi için tüm olası seçenekleri değerlendirmeyi önerdi. Özbekistan’ın ise hafif tekstil ürünlerini Tataristan’a satabileceği belirtildi.

Tataristan Cumhurbaşkanı, Gulomzhon İbrahimov'dan iki taraftan da ticari temsilcilerin bulunduğu heyetlerin karşılıklı ziyaretlerini organize etmesini ve önemli projeler ile ilgili kararların ay sonuna kadar belirlenmesi teklifinde bulundu.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı, “Bizim Tataristan'ın büyük işletmeleriyle işbirliği yapmak için ciddi projelerimiz var. Tahmin ediyorum ki bu yıl bazı projelere başlayabileceğiz” dedi.