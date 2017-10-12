10:41, 12 Ekim 2017 Perşembe

Putin'den Duterte'ye 5 bin kalaşnikof

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Rusya'nın terörle mücadeleye destek amacıyla ülkesine askeri araç ve silah yardımında bulunacağını bildirdi.

Duterte, Bulacan eyaletindeki askeri köyün açılışında yaptığı konuşmada, bir ay içinde Rusya'dan 5 bin kalaşnikofun getirileceğini belirtti.

Rusya'nın Manila Büyükelçisi Igor Khovaev'in silah yardımını gizli tutmak istemesine rağmen konuyu kamuoyuna açıklayan Duterte, Savunma Bakanı Delfin Lorenzana'ya da "Gizli tutmaya gerek yok, nasıl olsa sonunda herkes öğrenecek." ifadesini kullandı.

Lorenzana da yerel medyaya açıklamasında, söz konusu yardımın ekim ayı sonlarında Filipinler'e ulaşacağını ve yardımın 1 milyon atımlık mühimmat, 20 yeni askeri araç ile 5 bin kalaşnikof içerdiğini söyledi.

Savunma Bakanı Lorenzana "Bu Rusya'nın terörle mücadelemize olan desteğidir. Onlar da ülkelerinde terörle savaşıyorlar ve dünyada terörle mücadele edenlere yardım etmek istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çin de haziran ayında Filipinler'e 7,3 milyon dolar değerinde 3 bin tüfek ile 6 milyon mühimmat hibe etmişti.

Filipinler ordusu, ekim ayı başında Çin'in yakın zamanda askeri teçhizat yardımı kapsamında Manila'ya 22 milyon dolarlık silah ve mühimmat göndereceğini açıklamıştı.