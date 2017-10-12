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Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi belli oldu
Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi belli oldu

YÖK Başkanı Yekta Saraç üniversiteye girişte yeni sınav sistemini açıkladı. Sınavlar, 2 günde yapılacak. İlk gün YGS benzeri oturum olacak. Sorular ortak lise müfredatından gelecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "2018-2019 eğitim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adının Yükseköğretim Kurumları Sınavı olduğunu açıkladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda adayların iki ayrı oturuma katılacaklarını belirten Saraç, "İlk oturumda adaylar temel yeterlilik testini alacaktır. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerileri yani Türkçeyi doğru kullanma, okuma, anlama, kavrama ve dil hakimiyetiyle temel matematiksel ilişkilerden yararlanmasının ölçülmesi amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Saraç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkçe ve Temel matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT), geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, bu sınavda da  Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır. Bütün adayların bu birinci oturuma girmesi zorunludur. Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir. 40 adet Türkçe ve 40 adet Matematik sorusundan oluşan Temel Yeterlilik Testi cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu testin sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi puanını belirleyecektir."

"HAZİRAN AYININ BİR HAFTA SONU CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK"

Prof. Dr. Saraç, öğleden sonraki ikinci oturumda adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dahil yine bilgisinin esas alınacağını kaydederek, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı, dil sınavı hariç haziran ayının bir hafta sonu cumartesi günü yapılacak, iki oturumlu bir sınavla gerçekleştirilecektir. Yabancı dil sınavı ise aynı hafta sonu pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecektir." şeklinde konuştu.

"SINAV PUAN TÜRLERİ 18'DEN 5'E İNDİRİLDİ"

Yükseköğretim Kurumları Sınavında, sınav puan türlerinin 18'den 5'e indirildiğini belirten Saraç, şöyle konuştu:

"Sınav beş hafta sonundan bir hafta sonuna çekilmiş, altı oturumdan üç oturuma indirilmiştir. Türk yükseköğretimi için çok önemli bir eşiği atlıyoruz. O değişiklik de temel yeterlilik puanının oluşturulması ve temel yeterlilik sınavıdır. Türkçe ve temel matematiğin merkezde olduğu temel yeterlilik esaslı bir değerlendirme artık söz konusu olacak." 

ÖZEL YETENEKLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLAR

Saraç, özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanının bu yıl da aynı tutulduğunu dile getirerek, "Temel Yeterlilik Testi'ne giren ve Temel Yeterlilik Testi puanı en az 150 olan adaylar, özel yetenekle öğrenci alan lisans programlarını tercih edebileceklerdir." bilgisini verdi.

"BARAJ PUANLARINDA BİR DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEYECEK"

Temel Yeterlilik Testinin, önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanını belirleyeceğini ifade eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, "Bu sene geçen seneki önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir." dedi.

ÖNLİSANS PROGRAMI TERCİHLERİ

Saraç, adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi puanının en az 150 olması gerektiğini söyleyerek, şunlara kaydetti:

Bunun altında puan alan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacaktır. Temel yeterlilik puanları 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaktır."

"RİSKİ, MEVCUT SİSTEME GÖRE ÇOK DAHA AZ"

Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavıyla ilgili, "Riski, mevcut sisteme göre çok daha az olan yeni bir sisteme geçiyoruz, öğrenci ve bu sınavı yönetenler açısından. Bunun için hiç vakit kaybetmeden bu sene uygulamaya başlıyoruz." dedi.

"PUANLAR BİR SONRAKİ YIL İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK"

Prof. Dr. Saraç, Temel Yeterlilik Testi puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanlarının istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacağını söyledi.



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