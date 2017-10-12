11:13, 12 Ekim 2017 Perşembe

Pakistan'da muhalefetteki İmran Han için tutuklama kararı





Pakistan Seçim Komisyonu, PTI Partisi lideri Han hakkında tutuklanma emri verdi. Han, komisyonun yargılama yetkisi olmadığını savunuyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), muhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han hakkında tutuklama kararı aldı. ECP, yetkililerin Han'ı tutuklayarak, 26 Ekim'de komisyon karşısına çıkartmaları talimatı verdi. PTI Sözcüsü Naimul Hak, tutuklama kararını İslamabad Yüksek Mahkemesine taşıyacaklarını bildirdi. ECP, Han'ı partisine kaynağı açıklanamayan dış yardım almakla suçluyor. Daha önce de hakkında tutuklama kararı alınan Han, ECP'nin yargılama yetkisi bulunmadığını belirterek, konuyu İslamabad Yüksek Mahkemesine taşımıştı. ECP söz konusu davayı görme yetkisi olduğunu savunurken, İslamabad Yüksek Mahkemesi 14 Eylül'de İmran Han'ın tutuklanmasına gerek olmadığı yönünde karar almıştı.

İlgili Konular imran han Pakistan

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.