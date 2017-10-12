11:38, 12 Ekim 2017 Perşembe

Japonya'da uyanan yanardağ 4 kenti etkiledi



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Japonya'nın güneybatısındaki Şinmoedake Yanardağı'nın 6 yıl aradan sonra faaliyete geçtiği ve püskürttüğü küllerin etraftaki 4 kente kadar ulaştığı açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Şinmoedake Yanardağı'nın 6 yıl aradan sonra tekrar faaliyete geçtiği ve 1,7 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttüğü belirtildi. PÜSKÜRTTÜĞÜ KÜLLER 4 KENTE KADAR ULAŞTI Japonya televizyonu TBS'de yer verilen haberlerde yanardağın püskürttüğü küllerin etraftaki 4 kente kadar ulaştığı kaydedildi. "Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya'da 100'den fazla aktif yanardağ bulunuyor.

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