12:05, 12 Ekim 2017 Perşembe

Rousseff'in mal varlığı donduruldu





Brezilya'da eski Devlet Başkanı Rousseff'in mal varlığı donduruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Brezilya'da eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in devlet petrol şirketinin zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde mal varlığının dondurulduğu bildirildi. Yargıç Vital do Rego yaptığı açıklamada, mahkemenin, Rousseff'in, devlet petrol şirketi Petrobras'ın 580 milyon dolarlık zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında mal varlığının dondurulmasına hükmettiğini söyledi. Rego, Petrobras'ın yönetim kurulunun üç üyesinin mal varlıklarının da dondurulduğunu belirtti. Rousseff'in 2006'da Petrobras'ın yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı dönemde Teksas'ta bulunan bir ABD rafinerisinin satın alınmasına onay vermesiyle Petrobras'ın zarara uğratıldığı iddia ediliyor. Brezilya Başsavcısı Rodrigo Janot geçen ay, eski devlet başkanları Luiz Inacio Lula da Silva ve Dilma Rousseff ile beş eski bakan hakkında, suç örgütü kurdukları ve rüşvet aldıkları gerekçesiyle Yüksek Mahkemeye suç duyurusunda bulunmuştu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.