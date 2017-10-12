12:13, 12 Ekim 2017 Perşembe

Bangladeş'ten 3 sivil toplum kuruluşuna 'Arakanlılara yardım' yasağı





Bangladeş hükümeti, Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplara yardım götüren 3 sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerini yasakladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bangladeş hükümeti, 3 sivil toplum kuruluşuna, Myanmar'da uğradıkları zulümden kaçarak bu ülkeye sığınan Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplara yardım götürmesini yasakladı. Yerel basına göre, iktidar partisi Awami League Milletvekili Mahjabeen Halit, yaptığı açıklamada, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Parlamenter Daimi Komitesinin, Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplara yardım götüren 3 sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerini durdurduğunu belirtti. Bangladeş Dışişleri Bakanlığının söz konusu sivil toplum kuruluşlarını, alınan yasak kararına ilişkin bilgilendirdiğine işaret eden Halit, "Bu sivil toplum kuruluşlarının yardım çalışmaları adı altında başka işler de yaptıklarına inanılıyor. Gerekli yetkileri olmadan bölgede faaliyet gösteren başka kuruluşlara da faaliyetlerini durdurması için talimat verildi." ifadelerini kullandı. Öte yandan Hükümet Sivil Toplum Kuruluşu İşleri Bürosu yetkilisi Şahadat Hüseyin, İngiltere merkezli Müslüman Yardım'ın (Muslim Aid) faaliyetlerinin eylül ayında durdurulduğunu söyledi ancak neden durdurulduğuna ilişkin bilgi vermedi.

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