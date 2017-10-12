Rusya'dan Kırım-Ukrayna arasına çit örülecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya işgali altındaki Kırım’la Herson bölgesini ayıran idari sınıra duvar örülmesi planlanıyor.
Ukrayna Sınır Güvenlik Teşkilatı Başkan Yardımcısı Oleg Slobodyan yaptığı açıklamada, “Yıl başına kadar bu sürecin yasal olarak belgeleştirme kısmı tamamlanacak. Bu yüzden muhtemelen duvar inşaatının aktif aşaması ilkbaharda başlayacak.” diye kaydetti.
Daha önce, Rusya Federal Güvenlik Servisi Sınır Güvenlik teşkilatı Kırım Şubesi, 49.5 kilometrelik çit temini ve montajı için ihale yapıldığını duyurmuştu.
Devlet alımları sitesinde yayınlanan bilgiye göre, bunun için bütçeden 212,9 milyon ruble ayrılırken, çitlerin, zemin seviyesinden 2,1 metre yüksekliğinde olması gerektiği kaydedildi.
Çitlerin Kırım’ın Krasnoperekopsk bölgesi, “Perekop” geçiş noktasına (Kırım yarımadasının karadan Ukrayna’ya bağlandığı bölge) 20 Kasım’a kadar teslim edilmesi, montaj çalışmalarının 20 Aralık 2017 tarihine kadar tamamlanması gerektiği belirtiliyor.
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