Boşnak yazar İsnam Taljic vefat etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Eserleri İngilizce, Slovence, Çekçe, Macarca, Arnavutça, İsveççe ve nihayet Srebrenitsa'nın öyküsü ile Türkçe'ye de çevrilmiş olan Boşnak yazar İsnam Taljic hayata veda etti.
Bosna Hersek edebiyatının önemli kalemine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.
Taljic'in 15 kitabı vardı. Bunlardan "Kızıl Elmanın Altında Yeniden Görüşeceğiz" ve "Srebrenitsa'nın Öyküsü" Türkçe'ye çevrilmişti.
Merhuma Allah'tan rahmet, edebiyat dünyamıza başsağlığı dileriz.
Dünyabizim Ansiklopedisi'nde Isnam Taljiç: http://www.dunyabizim.com/3809/isnam-taljic/tags
ISNAM TALJİC KİMDİR?
1954 Vlasenica (kuzeydoğu Bosna'da bir yer) doğdu. muhabir ve editör olarak Sarajevo'da Oslobodjenje gazetesinde çalıştı. Daha sonra 1993 yılında haftalık Ljiljan dergisinde editör olarak çalıştı ki o zamanlar Bosna savaşı başlamıştı. Çeşitli zamanlarda habercilik ödülleri aldı. The Story of Srebrenica adlı kitabı ile dünyaya adını duyurdu. Kitap Türkçeye Srebrenitsa'nın Öyküsü adıyla çevrildi. Yazarın yayınlanmış 15 kitabı var.
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