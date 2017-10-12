13:13, 12 Ekim 2017 Perşembe

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi açılıyor





Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve İstanbul Düşünce Akademisi 13 Ekim Cuma günü açılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ‘Al fikrini gel, fikrin iş yapsın’ diyerek girişimcileri bünyesinde ağırlayan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile Türkiye’nin yeni think-tank kuruluşu İstanbul Düşünce Akademisi (İDA), 13 Ekim 2017 Cuma günü yapılacak törenle faaliyetine başlıyor. Açılış töreni İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulan BTM ve İDA, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle büyüyor. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi: Yeni iş fikirlerinin ticarileşmesi ve ticarileştikten sonra büyümesi süreçlerinde, girişimcilik ve inovasyon üzerine her türlü desteği verecek. İstanbul Düşünce Akademisi: Sektörel araştırmalarıyla sadece iş dünyasına değil, ekonominin tüm aktörlerine yol gösterecek çalışmalar yürütecek.

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