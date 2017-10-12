13:43, 12 Ekim 2017 Perşembe

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan Hindistan'a 'tangolu' mesaj

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bacva, İslamabad'ın Yeni Delhi ile barışçıl ilişkiler geliştirmek için "samimi arzusu" olduğunu ancak bunun karışılıklı gayretle sağlanabileceğini bildirdi.

Bacva, Karaçi kentindeki bir konferansta yaptığı konuşmada, "Hindistan ile normal ve barışçıl ilişkiler geliştirmek için samimi arzumuzu ifade ettik ve gösterdik." dedi.

Bununla birlikte Bacva, İngilizcedeki "tango iki kişilik bir danstır" deyişine atıfta bulunarak, iki ülke arasındaki barışçıl ilişkilerin ancak karşılıklı çaba ile sağlanabileceğini ifade etti.

Pakistan'ın doğusunda hasmane bir tavır sergileyen Hindistan ve batısında istikrarsız bir Afganistan olduğuna dikkati çeken Bacva, "Bölgemiz, tarihsel çekişmeler ve olumsuz bir yarışla boğuşmaktadır." diye konuştu.

Bacva, Pakistan'ın batı sınırındaki güvenliğini sağlamak için diplomatik, askeri ve ekonomik yollara başvurduğunu sözlerine ekledi.